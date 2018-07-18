В Петербурге не верят инвестору рекультивации полигона «Новоселки»

Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM У губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко поинтересовались, как номинальный инвестор, у которого нет реализованных проектов в РФ, может рекультивировать мусорный полигон «Новоселки» в черте города. С таким обращением к градоначальнику обратилась руководитель петербургских «справороссов» Марина Шишкина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как подчеркивает Шишкина, состояние грунтового воздуха на глубине полигона «Новоселки» оценивается как опасное и пожаро‑ и взрывоопасное — такую информацию ранее предоставил комитет по благоустройству. При этом, исходя из ответов комитета по инвестициям, она делает вывод, что станция активной дегазации на полигоне не появится даже в ближайшие три года, так как существующее функциональное назначение не позволит разместить эту станцию возле промышленной зоны «Каменка», кому принадлежит земля, пока так и не решено, а потенциальный инвестор еще не приступил к разработке проекта.

«Кроме того, последующее строительство газосборной системы будет затруднено из-за уже проведенной к тому моменту полной обваловки тела полигона», — пишет Шишкина.

Потенциальным инвестором проекта выступает компания АО «ТДФ Экотех СПб».

«Однако в средствах массовой информации имеются сведения о том, что компания является номинальной — у нее нет реализованных проектов и вообще не прослеживается какая-либо деятельность на территории РФ. Кроме того, с компанией не заключено никаких соглашений, а ею лишь подана заявка на предоставление участка», — отмечает Шишкина.

Она просит губернатора поручить подчиненным в кратчайшие сроки решить имущественно-правовые вопросы земли, где предполагается разместить станцию дегазации полигона, а также проевести конкурс на право реализовать проект.

«Уже не в первый раз мы получаем противоречивую информацию от чиновников о рекультивации полигона Новоселки. Такую информацию в народе обычно называют враньем. Есть большие сомнения, что номинальный инвестор полигона Новоселки способен искоренить реальную угрозу ЧП на взрывоопасном объекте», — считает Марина Шишкина.

Напомним, станция активиной дегазации должна быть построена уже в 2018 году, чтобы уменьшить выбросы свалочных газов хотя бы на 65%. Причем договор с инвестором был подписан якобы еще 8 лет назад. Ранее Смольный заявлял, что начальный этап рекультивации мусорного полигона займет три года, все работы — шесть лет. На период до 2020 года бюджет выделит 757 млн рублей, всего придется потратить 1 млрд 800 млн рублей. Параллельно правительства Петербурга и Ленобласти вели переговоры о перераспределении потоков твердых коммунальных отходов, образующихся на севере города.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург потратит на полигон «Новоселки» более 750 млн рублей

Предполагается, что Петербург мог бы использовать областные свалки, например, в поселке Тракторное Приозерского района, в деревне Кути Волховского района, в промзоне «Фосфорит» Кингисеппского района, в городе Сланцы, на полигоне в 5 км от города Волосово, в деревне Самарка и вблизи деревни Лепсари Всеволожского района, в 3 км от города Кириши, а также вблизи деревни Куньголово.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный полигон Новоселки в Петербурге признали взрывоопасным