Леонардо Ди Каприо и Джеки Чана пригласили на Игры кочевников в Киргизию

Бишкек, , 13:21 — REGNUM Власти Киргизии пригласили Анджелину Джоли, Леонардо Ди Каприо, Джеки Чана и других кинозвезд мирового масштаба принять участие в качестве почетных гостей на III Всемирных играх кочевников. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

По словам главы внешнеполитического ведомства, МИД пока еще не получил от них официального ответа.

Также он отметил, что приглашения на церемонию открытия Игр, которая должна будет состояться 2 сентября 2018 года, направлены главам семи государств и представителям других зарубежных стран.

ИА REGNUM напоминает, что III Всемирные игры кочевников, ставшие крупнейшим спортивным мероприятием, учрежденным киргизстанскими властями в 2014 году, пройдут со 2 по 8 сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Киргизии.

Первые Всемирные игры кочевников состоялись в период с 9 по 14 сентября 2014 года, а вторые — прошли с 3 по 8 сентября 2016 года. Участие в них приняли атлеты из 56 стран мира.