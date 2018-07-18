На востоке Китая задержаны организароры онлайн-казино

Нанкин, Китай, , 13:18 — REGNUM Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая схватила 23 человека по подозрению в организации онлайн-казино с вовлечением более 4,2 млрд юаней ($626 млн) нелегальных средств, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Тридцать три сервера и более сорока мобильных телефонов были конфискованы, более 65 банковских счетов были заморожены, сообщили в полиции города Чжэцзян. Полиция наткнулась на преступников, увидев рекламу в интернете. Расследование показало, что орудует целая преступная группировка с представителями в более, чем десяти провинциях Китая, а ее главный сервер базирует на Филиппинах. Банда была арестована 23 мая. К этому времени с 2016 года она сумела получить нелегальной прибыли в размере более 700 млн юаней.

Напомним, что прокуратура Китая выделила пять основных тенденций в сфере финансовых правонарушений и преступлений, когда злоумышленники создают нелегальные фоны, маскируясь под настоящие, а также используют современные технологии для ведения своей деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Китая назвала пять основных трендов финансовых преступлений