Среда, 18 Июля 2018 года
15:01:59 МСК

На востоке Китая задержаны организароры онлайн-казино

Общество

Тридцать три сервера и более сорока мобильных телефонов были конфискованы, более 65 банковских счетов были заморожены

Нанкин, Китай, 18 июля 2018, 13:18 — REGNUM  Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая схватила 23 человека по подозрению в организации онлайн-казино с вовлечением более 4,2 млрд юаней ($626 млн) нелегальных средств, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Тридцать три сервера и более сорока мобильных телефонов были конфискованы, более 65 банковских счетов были заморожены, сообщили в полиции города Чжэцзян. Полиция наткнулась на преступников, увидев рекламу в интернете. Расследование показало, что орудует целая преступная группировка с представителями в более, чем десяти провинциях Китая, а ее главный сервер базирует на Филиппинах. Банда была арестована 23 мая. К этому времени с 2016 года она сумела получить нелегальной прибыли в размере более 700 млн юаней.

Напомним, что прокуратура Китая выделила пять основных тенденций в сфере финансовых правонарушений и преступлений, когда злоумышленники создают нелегальные фоны, маскируясь под настоящие, а также используют современные технологии для ведения своей деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Китая назвала пять основных трендов финансовых преступлений

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Финансовые пирамиды и их жертвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить