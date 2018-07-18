Работники получают право на выходной в день диспансеризации

Москва, , 12:53 — REGNUM Законопроект о праве работающих на один выходной день для прохождения диспансеризации Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Контролировать прохождение работником диспансеризации предлагается при помощи справки, которую, по мнению депутата Госдумы Николая Герасименко («Единая Россия»), работник будет предъявлять работодателю.

В Трудовом кодексе РФ закрепляется право работников на прохождение диспансеризации в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья.

В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. При этом на время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы.

Работники вправе будут получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года.

Бесплатная диспансеризация для взрослого населения — достижение государства, но чтобы каждый мог ее реализовать, необходим равный доступ к этой возможности, отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он напомнил, что без проблем пройти диспансеризацию могут лишь неработающие люди и некоторые категории работников, которым диспансеризация положена в силу специфики профессии, например — на вредных производствах, все остальные граждане должны полагаться на волю своих работодателей: отпустит или нет.

«Принятая поправка в Трудовой кодекс очень значима и для граждан, и для государства. Ведь своевременное выявление болезней или факторов риска помогает значительно увеличить продолжительность жизни людей и сделать ее комфортной, тем более когда идет кампания по вхождению нашей страны в страны с продолжительностью жизни 80+», — отметил Огуль.

Вовремя обратиться за врачебной помощью, если выявлены сердечно-сосудистые заболевания или онкология — значит, иметь гораздо больше шансов на исцеление, подчеркнул депутат.

«Граждане после того, как получат гарантированный свободный день, будут относиться к диспансеризации со всей серьезностью», — заключил он.

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