Тверские чиновники хранили в котельной останки защитников Родины

Эммаус, Тверская область, , 11:33 — REGNUM В Тверской области останки советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, несколько месяцев хранили в мешках и перезахоронили после вмешательства прокуратуры. Скандал разразился, как писало ИА REGNUM, в мае этого года: сообщалось, что останки семерых советских бойцов в течение нескольких месяцев не могут перезахоронить. По данным местных журналистов, останки хранили в мешках, сначала в личном кабинете прежнего главы городского поселения, а затем — в котельной поселка.

Тогда надзорные органы начали проверку. 18 июля пресс-служба прокуратуры сообщила: по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»). По данным прокуратуры, останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, были переданы в администрацию Эммаусского сельского поселения Калининского района в сентябре 2017 года поисковиками — без необходимых документов. Сотрудники администрации перенесли останки в мешке в помещение ангара, не приспособленного для их хранения.

«Нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей ответственными лицами администрации Эммаусского сельского поселения Калининского района, а также отсутствием надлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства», — подчеркнули в прокуратуре.

После того как прокуратура внесла представление в адрес и.о. главы Эммаусского сельского поселения Калининского района, останки воинов торжественно перезахоронили. Между тем полицией по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»).

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