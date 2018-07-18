Ищите женщину: в отравлении Скрипалей обвинили группу из шести человек

Лондон, , 07:59 — REGNUM В Великобритании появилась новая версия о виновных в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Теперь подозреваемых, которые могли бы совершить покушение, уже шесть. При этом, как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке, «ключевую позицию» в этой группе занимала женщина.

На такое предположение дознавателей натолкнули показания брата пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули, который заявил, что он и его подруга подобрали в парке какой-то флакон от духов и распылили на себя, а после этого попали в больницу.

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«Версия с флаконом для духов подкрепляет предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта», — пишет издание.

При этом отмечается, что женщина имеет непосредственное отношение к «российской военной разведке».

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Напомним, буквально в начале июля в этом запутанном деле было только двое подозреваемых. The Sun со ссылкой на осведомленные источники Скотленд-Ярда сообщал, что они покинули Великобританию на следующий день после предполагаемого отравления семьи Скрипалей, а сейчас «находятся под защитой Владимира Путина».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери 4 марта. Официальный Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, заявив, что Скрипали были отправлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое произвели в России. Никакими доказательствами британские власти эти обвинения до сих пор не подтвердили.

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