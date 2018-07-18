Четверг, 19 Июля 2018 года
01:58:25 МСК

Петербург прощается с мировым первенством — но не с миром большого футбола

Общество

Северная столица станет единственным российским городом, который через два года примет несколько матчей чемпионата Европы. Это позволит исправить недостатки, имевшиеся на ЧМ-2018, и показать город во всей красе — за всю Россию

Петербург прощается с мировым первенством — но не с миром большого футбола
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Санкт-Петербург, 18 июля 2018, 02:11 — REGNUM  Проводив чемпионат мира по футболу, Санкт-Петербург будет вспоминать его еще долго. Ведь ему действительно есть что вспомнить: как прогремел мундиаль на улицах самого северного миллионника в мире, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Сложилось так, что за весь групповой этап Петербург не принял ни одной европейской команды, а заполнившие его латиноамериканские, ближневосточные и африканские болельщики создали ощущение истинного праздника. За все время мирового первенства город посетили более 600 000 болельщиков (примерно столько же, сколько за обычный летний месяц, простые не-болельщики на этот раз не приехали).

Но если жители города увидели разудалых бразильцев и щедрых иранцев, то какими глазами увидели город сами гости? Фан-зона оказалась средней: места мало, сесть негде, посетителей слишком много, купола находящегося рядом Спаса-на-Крови спрятаны лесами, как и многие другие здания в центре, чья реставрация была начата именно накануне мундиаля — и не закончена. Но хотя болельщики увидели не тот Петербург, какой могли бы, он все равно впечатлил.

«Мы в восхищении. Я знал, что Петербург — это потрясающе красивый город. Изначально моя поездка не предполагала его посещения, хотя я очень хотел. Но вдруг, в самый последний момент, появился билет на матч, а за ним — билет на поезд из Нижнего в Санкт-Петербург. И я понял: это знак. Я приехал меньше чем на сутки. Надеюсь, я вернусь», — рассказал житель Коста-Рики.

А главное, у Петербурга еще есть впереди горячие дни международных соревнований: здесь пройдут три групповых матча и четвертьфинал Евро-2020.

Читайте статью Есть шанс сделать лучше: Петербург проводил мундиаль и ждет Евро-2020 и другие материалы Карины Саввиной о жизни Северной столицы.

regnum author Карина Саввина
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить