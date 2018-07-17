«Жертвенный» Бабич и массовый «исход» из мэрии: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 14:41 — REGNUM

Самой обсуждаемой темой прошлой недели в Нижегородской области стала судьба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, которого нижегородские СМИ уже не первый год «отправляют» то в отставку, то на повышение. Особенно усиленно ему прочат дипломатическую карьеру, в этот раз полпреда «сватают» в Белоруссию в качестве посла. Мнения разделились, но споры в округе шли достаточно бурно — сразу в нескольких регионах. Михаила Бабича охарактеризовали как «управленца-практика из сложного региона с большим опытом поиска компромиссов между элитами, контактирующим с ними напрямую, жесткой хваткой силовика и мягкой силой лоббиста». Институт полпредства сейчас получает второе рождение, считают эксперты, и отмечают, что на этот пост «должны приходить жёсткие люди» и новый полпред в ПФО «не должен уступать Бабичу». В свете этой сплетни были интересны имена возможных кандидатов на замену Бабичу, названные нижегородскими экспертами. Предлагали замглавы аппарата правительства РФ, бывшего замминистра юстиции Евгения Забарчука, сенатора от Удмуртии Любовь Глебову, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва. Прочили на этот пост и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, которого, пока он был в рабочей командировке, ульяновские СМИ на прошлой неделе успели отправить в отставку.

Заксобрание Нижегородской области на внеочередной сессии за 40 минут одобрило «пенсионный маневр», отклонив предложения фракций КПРФ и ЛДПР, выступивших против. Коммунистам между тем согласовали проведение митинга против пенсионной реформы в столице региона, где ранее в связи с матчами мундиаля действовали запреты на публичные акции. Митинг пройдёт 26 июля.

В Нижегородской области подсчитали итоги ЧМ-2018, шесть матчей которого принял Нижний Новгород, и оказалось, что они превзошли прогноз на 3 млрд рублей. А между тем первый сильный ливень стал для Волжской набережной, благоустройство которой проводилось в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, испытанием. И она с ним не справилась. Власти пообещали быстро устранить последствия и добавили, что претензий к подрядчику нет.

Тем временем в Нижегородской области формируется «команда» участников предстоящих 9 сентября избирательных кампаний. На кресло губернатора претендуют уже шестеро, последним документы подал представитель партии «Национальный курс», научный работник Роман Овсянников. И. о вице-губернатора Дмитрий Сватковский, у которого самые высокие шансы на победу, стал третьим претендентом, подавшим документы на участие в гонке за мандат в Госдуме РФ. В городские депутаты «заявились» трое — 19-летний студент, военный пенсионер и помощник Владимира Жириновского.

В администрации Нижнего Новгорода, где уже есть два вакантных места заместителя главы, могут освободиться ещё три кресла. Ходят слухи, что нынешние три заместителя перейдут на новые места работы, одно из них — правительство Московской области.

На международной выставке «Иннопром-2018», прошедшей в Екатеринбурге, нижегородская делегация провела свыше 350 переговоров, а свои достижения продемонстрировали более 40 областных компаний. Дмитрию Козаку врио губернатора Глеб Никитин представил инновационную разработку Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского — модель управляемого силой мысли нейромобиля.

В районах и городах Нижегородской области продолжается обсуждение проекта Стратегии развития региона. По словам депутата Госдумы РФ Артема Кавинова, принявшего участие во встрече с жителями, «направления и инициативы, отмеченные в проекте Стратегии, основаны на анализе реальной ситуации «без купюр».

Депутаты думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии согласовали передачу двух зданий проблемного муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» в качестве залога налоговой службе, чтобы дать перевозчику время на выплату долгов. Данный ход был назван крайней мерой, но депутаты пообещали контролировать выход предприятия из кризиса. Помимо этого на заседании одобрили предложение ОАО «Теплоэнерго» о включении котельной и теплосетей, которые обеспечивают теплом и горячей водой многоквартирные дома, в перечень имущества, подлежащего передаче в концессию.

В Нижнем Новгороде ждут гостей кинофестиваля «Горький fest», который пройдёт в конце июля, и обсуждают возможность проведения его ежегодно именно на родине писателя. С такой инициативой выступил актёр Михаил Пореченков.

Депутат Арзамасской городской думы лишился квартиры, стоимость которой превысила задекларированные доходы его семьи. Недвижимость была изъята по иску городского прокурора в доход Российской Федерации, апелляционная жалоба также осталась без удовлетворения, но народный избранник намерен обжаловать это решение дальше, назвав его «опасным прецедентом».

Бабича снова отправляют…

Полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, занимающего свой пост с 15 декабря 2011 года, снова «отправляют» на другую должность. В этот раз поговаривают, что он займёт место посла России в Белоруссии, которым сейчас и начиная с 2006 года трудится Александр Суриков. Ему в середине августа исполнится 78 лет.

Обсуждение этого вопроса в нижегородских СМИ и в телеграм-сообществах спровоцировало появление в одном из федеральных изданий сведений со ссылкой на неофициальный источник, близкий к Кремлю. Сообщалось, что у Минска запрошен агреман — предварительное согласие на назначение. Официально никто эти данные не подтверждает.

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«Похоже, что на таком стратегически важном направлении как Беларусь, Верховный видит именно такого человека — не классического дипломата, а управленца-практика из сложного региона с большим опытом поиска компромиссов между элитами, контактирующий с ним напрямую, жесткой хваткой силовика и мягкой силой лоббиста», «Вброс про Бабича — посла в Беларуси, запущенный веером через известную кремлевскую сетку СМИ, не что иное как давление и шантаж в адрес белорусской стороны, на который наши ожидают отказ. Фигура Бабича, очевидно, между союзниками не согласуемая. Если внутри страны он может быть использован для жесткой муштры в оторвавшихся регионах, то в дипломатии настройки тоньше», «Институт полпредства сейчас получает второе рождение, и на такие посты должны приходить жёсткие люди. Новый полпред не должен уступать Бабичу», — писали телеграм-каналы.

Но пока одни спорят — отправят или не отправят, нижегородские эксперты перебирают кандидатов на замену Михаилу Бабичу.

Так, политический обозреватель Андрей Вовк считает, что наиболее вероятных претендентов четверо:

«Евгений Забарчук (61 год, Житомирская область) — заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации, бывший заместитель министра юстиции, бывший заместитель генпрокурора. Рассматривается на пост полпреда в ПФО уже два года;

— Любовь Глебова (58 лет, Арзамас) — сенатор от Удмуртии, бывший руководитель Россотрудничества, бывший заместитель полпреда ПФО при Сергее Кириенко. Будет второй женщиной-полпредом в российской истории;

— Владимир Колокольцев (57 лет, Пензенская область) — министр внутренних дел Российской Федерации. Включён в санкционный список США;

— Александр Ткачёв (57 лет, Краснодарский край) — бывший министр сельского хозяйства РФ, бывший губернатор Краснодарского края. После увольнения с поста министра с/х остался не у дел».

Казанские издание, которые также приняли участие в обсуждении возможной кандидатуры, также согласны с мнением, что шансы есть у Любови Глебовой.

«Фаворитом считается сенатор от Удмуртии, экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова. Ранее она входила в состав международного комитета Совета Федерации, представляя в верхней палате парламента законодательный орган Пензенской области. Есть в карьере Глебовой и другие интересные госдолжности. Чаще всего вспоминают, конечно, тот факт, что в 2001—2005 годах она была замом тогдашнего полпреда президента в ПФО Сергея Кириенко, нынешнего куратора внутренней политики в аппарате президента России», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Среди претендентов называли и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

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«Слухи о том, что Морозов сменит Бабича, ходят в Ульяновской области уже более 5 лет. Однако против назначения Морозова пытаются использовать коррупционный скандал вокруг министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, депутата ЗС Игоря Тихонова и руководства «Ульяновск Фармации», которые подозреваются в мошенничестве», — пишет издание NewsNN.

Напомним, послом Михаила Бабича уже пытались два года назад отправить на Украину, но попытка провалилась, вторая сторона не дала агреман. А в декабре 2016 года появились слухи, что он займёт место трагически погибшего посла в Турции Андрея Карлина, которые также не оправдались.

Есть данные, что окончательно решение, быть или не быть Михаилу Бабичу послом России в Белоруссии, будет принято 18 июля.

День выборов: состав претендентов ещё формируется

9 сентября 2018 года в Нижегородской области предстоит одна крупная избирательная кампания — губернаторская и три довыборных — в Госдуму, в Заксобрание, думу Нижнего Новгорода. Мандат депутата Госдумы освободился после того как Владимир Панов ушел руководить администрацией Нижнего Новгорода, в Заксобрании место стало вакантным после того как бывший глава столицы, бывший замспикера, а ныне фигурант уголовного дела о взятке Олег Сорокин досрочно покинул пост, и наконец в гордуме «разыграют» мандат тёзки областного депутата, также Олега Сорокина, который досрочно сложил полномочия по решению его коллег и представлению прокурора. Городской Сорокин забыл указать в декларации о доходах заём на 9 млн рублей, за что и поплатился.

До 18 июля Центризбирком Нижегородской области принимает документы от претендентов на выборные кампании. Постепенно формируется состав «гонок».

В губернаторской «гонке» желающих занять кресло, опустевшее в конце сентября 2017 года после отставки Валерия Шанцева и тогда же занятое врио губернатора Глебом Никитиным, на прошлой неделе появился «неучтённый элемент». Партия «Национальный курс» выставила своим кандидатом неизвестного 35-летнего научного сотрудника Института прикладной физики Российской академии наук Романа Овсянникова.

В остальном документы подали все те же анонсированные отделениями партий Глеб Никитин (победитель праймериз единороссов), представитель ЛДПР, депутат Госдумы РФ не в первый раз пробующий свои силы и набравший в 2014 году 2,62% голосов избирателей Александр Курдюмов, кандидат от КПРФ, зампредседателя Законодательного собрания области Владислав Егоров, экс-глава отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков и кандидат от справедливороссов — директор частной школы, областной депутат Галина Клочкова.

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На мандат в Госдуме подали заявления три претендента — называемый экспертами потенциальным лидером и. о замгубернатора Дмитрий Сватковский, представитель КПРФ, 69-летний пенсионер, бывший депутат Госдумы РФ Николай Рябов и 37-летний представитель ЛДПР, бизнесмен из Нижнего Новгорода Алексей Круглов. В ГАС «Выборы» информация есть пока лишь о подаче документов двумя последними, но отделение партии «Единая Россия» сообщило, что Сватковский также уже подал документы.

Политический обозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях пишет, что по этому же округу от «Коммунистов России» заявился Илья Ульянов, «который участвовал в выборах в 2016 году, и даже набрал почти 6%».

"Выдвижение «Коммунистов России» — это сигнал о том, что «Единая Россия» боится проиграть на округе кандидату от КПРФ. Напомню, что там идёт бывший депутат Госдумы Николай Рябов — человек известный, нижегородцы его знают, доверяют. На фоне повышения пенсионной реформы Рябов может набрать немало голосов, и вполне реально одолеть малопопулярного Дмитрия Сватковского. Плюс найдутся недоброжелатели Дмитрия Валерьевича, которые с радостью помогут Рябову материально. Кандидат-спойлер от «Коммунистов России» — это классический политтехнологический ход. Он реально отберёт у Рябова проценты», — заявляет Вовк.

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Состав претендентов на мандат областного Сорокина в Заксобрании за неделю не изменился — пятеро претендентов, из которых лидером всё также называют кандидата от нижегородского отделения «Единой России» рабочего ПАО «ГАЗ», известного своим вопросом о выдвижении Владимира Путина, — Артёма Баранова.

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В городскую думу желают пройти трое: представитель «Яблока» — студент Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Алексей Репников, кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского — 41-летний Дмитрий Николаев и самовыдвиженец, военный пенсионер, родившийся в Риге, но проживающий в Нижнем Новгороде Вадим Орешин.

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Пустеют кресла заместителей…

В администрации Нижнего Новгорода, где у главы Владимира Панова уже пустуют два кресла заместителей, ожидается уход ещё троих замов — Анатолия Молева, занимающего свой пост с весны 2016 года, а до этого работавшего заместителем министра строительства Нижегородской области; Александра Герасименко, который в мэрии работает с октября 2017 года и пришёл в неё с поста министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и Наталии Казачковой. Последняя отличилась в этом году тем, что её супруг в декларации о доходах за 2017 год вписал доход всего 1,6 рубля. Свой пост Казачкова занимает с декабря 2016 года, тогда она была назначена исполняющим обязанности замглавы города, позднее получив эту должность на постоянной основе.

Напомним, в апреле 2018 года была изменена структура администрации, и по ней у Владимира Панова будет восемь заместителей, но вместе с теми, кого сегодня прочат в отставку в связи с переходом на новые места работы, заняты места лишь четверых. Если Молев, Казачкова и Герасименко покинут свои посты, то у Панова останется лишь один заместитель — пришедший в мае 2017 года с поста вице-мэра Иркутска Иван Носков. В рамках проекта «Команда правительства» на два места заместителей Панова уже принимаются заявки. На первом этапе набралось почти 700 претендентов, второй этап отбора пока не прошёл.

Наталии Казачковой, которая курирует имущественную сферу, экологию, финансы и инвестиционную политику в мэрии Нижнего Новгорода, прочат место в правительстве Московской области, профессиональная судьба остальных неизвестна.

Про Герасименко сообщается, что его просили доработать до чемпионата по футболу, а сейчас его ждут в крупной госкомпании.

Один из нижегородских телеграм-каналов отметил, что «уходят те замы, которых назначали ещё до Панова, что в тренде полного обновления команды».

Нижегородская область на «Иннопроме-2018»

Нижегородская делегация на прошедшей международной выставке «Иннопром-2018» была очень активна. По словам главы региона, на полях мероприятия было проведено свыше 350 различных переговоров, а свои достижения представили порядка 40 областных компаний.

«Наша делегация была одной из наиболее представительных. Результаты форума подтвердили серьезный потенциал таких площадок для развития партнерских и кооперационных связей. Встречи проводились как с российскими, так и иностранными участниками форума. Например, ряд нижегородский компаний (АО «НИПОМ», ООО «УЗОЛА», ГК «Провенто») договорились с руководством компании Siemens о налаживании кооперационных связей и даже планируют визит в Германию. Таких примеров немало», — уточнил Глеб Никитин.

Одной из интересных представленных разработок нижегородских компаний стала модель управляемого силой мысли нейромобиля, которую Никитин представил Дмитрию Козаку.

Нейромобиль является разработкой Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, он стал одной из 20 инновационных импортозамещающих разработок региона, представленных на «Иннопроме». В и числе также — компактные супер-ЭВМ, не имеющие аналогов в России и входящие в десятку самых быстродействующих в мире, система управления полным жизненным циклом предприятия «Цифровое предприятие», пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «ЛОГОС», контроллер «FOBOS-100» для защиты циркулирующей по волоконно-оптическим системам передачи информации от утечки по оптическому каналу за пределами контролируемой зоны, проект транспортной грузовой платформы (судна) на воздушной подушке, которая также не имеет аналогов в мире, разработанный ООО НПК «ИМИЦ». Последней наработкой заинтересовалась китайская делегация. Судно имеет грузоподъемность 25 тонн, может перевозить грузы, технику и пассажиров по снегу, льду или воде.

Некоторые разработки нижегородских компаний заинтересовали делегацию из Татарии, а с главой республики Рустамом Миннихановым глава региона Глеб Никитин подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве на 2018−2021 годы.

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Второе важное событие в сфере экономики региона — обсуждение стратегии развития, которая станет основным документом для области вплоть до 2035 года, и, к слову, включает и информатизацию экономики, развитие технологий. Обсуждение проходит в разных муниципалитетах, а сам документ планируется утвердить осенью 2018 года. В Чкаловске и в Заволжье в них принял участие депутат Госдумы РФ Артём Кавинов.

Он отметил, что «областные планы тщательно проработаны», а «направления и инициативы, отмеченные в проекте Стратегии, основаны на анализе реальной ситуации «без купюр».

"Проблемы изношенности ЖКХ, сохранения лесного комплекса, кадрового обеспечения сельских территорий, мусоропереработки, доступности медицинских услуг, состояние дорог. Все есть в документе и практически на каждой сессии, в каждом районе их обозначают и жители. Сейчас важно уже обратить внимание и услышать детали, специфику, в которых местные жители разбираются лучше всех», — добавил депутат.

Кавинов также уточнил, что каждая территория имеет свои особенности и «жители, которые хорошо знают все «точки роста» и «болевые точки» своего района, подробно описывают проблему и предлагают пути ее решения».

Напомним, над проектом стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, переданным Глебу Никитину 3 мая 2018 года, работали более 400 экспертов.

Мундиаль: доходы выше ожиданий, а набережная не выдержала

В Нижегородской области подсчитали доходы, которые принесли Нижнему Новгороду шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018, и гостей, которые их посетили.

Всего в регион прибыло около 355 тыс. гостей, из которых 150 тысяч — это иностранцы. Количество туристов превысило прогнозы в целом на 155 тыс. человек, то есть в 1,5 раза. В связи с этим и прогнозный план по дополнительным доходам не сошёлся с мечтами, превысив их на 3 млрд рублей.

И. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский на пресс-конференции отметил, что шесть матчей посетило более 256 тысяч человек, а средняя посещаемость фестиваля болельщиков FIFA составила 21 500 человек в день.

«Говоря об общем дополнительном доходе региона перед турниром, мы прогнозировали цифру в 6−7 миллиардов рублей. Однако, даже исходя из количества посетивших Нижегородскую область гостей, можно сделать вывод, что дополнительный доход в сфере розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит порядка 8−9 миллиардов рублей — то есть на 2−3 миллиарда выше прогнозируемого. В целом, как мы и рассчитывали, чемпионат мира по футболу обеспечит до 1% роста валового регионального продукта Нижегородской области», — отметил Сватковский.

Врио губернатора Глеб Никитин предложил горожанам активнее включаться в футбольную жизнь региона.

«Впереди еще много интересных событий. Давайте вместе сделаем Нижний Новгород одним из футбольных центров страны!» — заявил он.

Но не всё радужно в городе. Так первый же серьёзный дождь размыл часть Волжской набережной, на благоустройство которой средства выделялись в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Из размытого склона водой песок вымывался на поверхность и выносился на дорогу. Помимо этого, на тротуарах дождём подмыло грунт под уложенной брусчаткой, появились провалы, глубина которых кое-где доходила до двух метров.

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10 июля на брифинге глава города Владимир Панов отметил, что набережную полностью восстановят за неделю. Он также не исключил, что повреждения части тротуара и основания под дорожным полотном возникли не из-за ливня, а из-за недостатков при проектировании или проведении строительных работ.

«Главное, чтобы это не повторилось. Над этим уже работают наши службы вместе с правительством Нижегородской области. Заказчиком проекта выступал областной дорожный фонд. Поэтому у нас в настоящий момент идет совместная работа по устранению последствий того, что произошло», — добавил он, отметив, что в целом «система ливневой канализации в городе дошла до критического состояния» и «сейчас инженерная защита города работает по поиску решений».

Ранее заместитель главы администрации города Александр Герасименко в комментариях нижегородским СМИ заявлял, что к подрядчику (ООО «СК «Управление строительства-620») у администрации претензий нет.

Напомним, стоимость работ по контракту составляла 691,7 млн рублей.

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Заксобрание сказало «да» пенсионной реформе

Ровно 40 минут с учётом опоздания с началом внеочередной сессии заняло у депутатов Законодательного собрания Нижегородской области принятие решения о проекте правительства РФ о «пенсионном маневре». Нижегородские депутаты большинством голосов одобрили инициативу, против выступили представители фракции КПРФ, главой которой Владислав Егоров является кандидат в губернаторы, и ЛДПР.

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Отделение КПРФ на 26 июля запланировало проведение митинга против пенсионной реформы в Нижнем Новгороде. В своей заявке, которая согласована в мэрии, они заявили число участников до 500 человек. Ранее митинги прошли в Дзержинске, Арзамасе и Кстове. Ещё в четырёх городах области проведение акций протеста не было согласовано.

Здания — в залог, котельную — в концессию

На внеочередное заседание собралась на прошлой неделе и дума Нижнего Новгорода. На нём депутаты приняли ряд важных документов и внесли поправки в бюджет города.

Расходы и доходы бюджета на 2018 год были увеличены на 201,4 млн рублей. Из них 157,5 млн рублей — это трансферты из областного и федерального бюджетов, а 43,9 млн рублей — рост собственных доходов городского бюджета.

Межбюджетные трансферты будут направлены на возведение детсадов, поддержку творческой деятельности муниципального театра «Вера», пополнение книжного фонда, финансирование проекта по поддержке местных инициатив. Уточненные параметры бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год выглядят следующим образом: доходы — 32,5 млрд рублей, расходы — 33,7 млрд рублей, дефицит — 1,19 млрд рублей.

На этой же сессии депутаты поддержали передачу двух зданий проблемного муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс», чьи счета за долги уже не раз арестовывала налоговая служба, в качестве залога фискальному ведомству. Этим шагом планируется выиграть время, которое новое руководство компании должно потратить на выплату кредиторской задолженности по налогам и сборам, а также восстановление финансового состояния.

Председатель думы Дмитрий Барыкин отметил, что передача зданий в залог — это крайняя мера.

«Руководитель предприятия заверил нас, что готовится программа реструктуризации. Начиная с сентября, когда регулярно начнем использовать такой формат работы, как «Час администрации», мы будем контролировать ход программы реструктуризации долгов транспортного предприятия: каким образом они будут выходить из кризиса, каким образом будут рассчитываться за свои долги, чтобы вывести из-под залога здания, которые сегодня отдаем для того, чтобы не остановить работу городского транспорта», — добавил он.

Еще одним вопросом повестки стало одобрение включения в список объектов, которые возможно передать в концессию — котельной и теплосетей, обеспечивающих теплом и горячей водой многоквартирные дома на Казанском шоссе. Инициатива поступила от ОАО «Теплоэнерго», а имущество ранее было принято с баланса нижегородского университета и находилось в плачевном состоянии.

Горький fest: создать звезду

Фестиваль актуального российского кино «Горький fest», который впервые прошёл в 2017 году по инициативе мэрии в Нижнем Новгороде, предлагается проводить на родине писателя ежегодно. С таким предложением выступил президент фестиваля, известный актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России Михаил Пореченков.

В 2018 году с 21 по 25 июля горожане впервые смогут посмотреть фильмы из конкурсной программы.

«Если говорить о принципиальной основе кинофестиваля «Горький fest» 2018 года, то просмотр всех конкурсных фильмов для жителей и гостей города будет бесплатным. Познакомиться с новинками отечественного кинематографа можно будет в кинотеатрах «Орленок», «Буревестник», «Зарница», «Смена» и «Рекорд». Основная конкурсная программа пройдет в кинотеатре «Орленок» с 21 по 25 июля. В остальных кинотеатрах будут проходить внеконкурсные показы. Всего около 40 тысяч нижегородцев смогут посмотреть современные картины в рамках кинофестиваля «Горький fest», — отметил на пресс-конференции мэр города Владимир Панов.

Михаил Пореченков рассказал, что нижегородцам будет показано «настоящее российское кино».

"На фестивале мы совместно со зрителями будем создавать новых звезд российского кинематографа, которых будет обожать вся страна», — прокомментировал он.

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Декларация не сошлась с расходами

В депутатском корпусе Арзамаса — скандал. Один из депутатов, Роман Лаптев, приобрёл квартиру, стоимость которой была выше задекларированных доходов самого народного избранника и его супруги. Городской прокурор обратился в суд с требованием изъять недвижимость в пользу государства, так как депутат не смог подтвердить источник получения средств. Объяснения депутата (юриста по образованию), что основная часть суммы — это подарок от друзей за юридические консультации, надзорным ведомством в расчёт не была взята.

На прошлой неделе суд апелляционной инстанции подтвердил решение горсуда, удовлетворившего иск в апреле 2018 года. Не помог даже тот факт, что вторая часть суммы — это материнский капитал и в квартире прописаны двое детей.

Депутат назвал решение суда «незаконным и опасным прецедентом».

"В апреле 2018 года судом удовлетворены требования городского прокурора об обращении в доход Российской Федерации квартиры депутата городской думы, стоимостью более 2 млн рублей. Ранее депутат предоставил справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность приобретена квартира. При этом сумма сделки превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Не согласившись с решением суда, депутат и его адвокат обжаловали его в апелляционной инстанции», — отмечается в сообщении прокуратуры области.

Депутатом беспартийный Лаптев стал в сентябре 2015 года, и на сегодня он является председателем постоянной комиссии по земельным отношениям, экологии, градостроительству и муниципальной собственности, инвестиционной политике и развитию экономики.

Роман Лаптев планирует дойти до Верховного суда, чтобы отменить вердикт и вернуть квартиру.

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