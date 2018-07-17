По паспорту болельщика можно будет без визы посетить Россию до 2019 года

Москва, , 14:12 — REGNUM Законопроект, продлевающий режим безвизового въезда в РФ для обладателей паспорта болельщика, внесли в Госдуму депутаты всех фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Инициатива подготовлена на основе положительного опыта проведения чемпионата мира на футболу FIFA 2018 года и направлена на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Россию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании «паспорта болельщика».

Ранее с предложением разрешить безвизовый въезд для болельщиков выступил президент РФ Владимир Путин.

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