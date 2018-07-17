Госдума увеличивает рекламу на ТВ

Москва, , 13:22 — REGNUM Законопроект, разрешающий рекламу в передачах, предназначенных для детей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля. Таким образом авторы рассчитывают снизить зависимость от бюджетных средств.

Детские передачи можно будет прерывать рекламой, однако запрещено рекламировать товары и услуги, не предназначенные для детей.

Одновременно законопроектом увеличивается общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы с 15% до 20% времени вещания в течение часа и устанавливается, что общая продолжительность рекламного времени не может превышать 15% времени вещания в течение суток.

Скептики прогнозируют дальнейший отток зрителей в интернет.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина («Справедливая Россия»), в 2017 году прибыль телеканалов от рекламы составила 170 млрд рублей. Таким образом, закон принесет каналам дополнительно около 8,5 млрд рублей.

Однообразная реклама

В ходе дискуссии депутат Госдумы Тамара Плетнева (КПРФ) обратила внимание на однообразные ролики — рекламодатели одни и те же, а по телевидению «крутятся одни и те же ролики».

Автор законопроекта Антон Горелкин («Единая Россия») уверен, что качество роликов значения не имеет, зритель должен понимать, что благодаря рекламе он сможет увидеть более разнообразные телепередачи. При этом он заявил, что «неочевидна связь между рекламой и качеством контента», однако увеличение бюджетов должно вдохновить каналы на вложение средств в контент.

В «Смешариках»

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) предложил автору ответить на вопрос, сколько дополнительных серий мультфильма «Смешариков» можно будет создать на деньги, полученные от рекламы после принятия закона.

«Мы рассчитываем на кратное увеличение детских проектов, передач и образовательных программ — это флагманская цель законопроекта», — дал исчерпывающий ответ Горелкин.