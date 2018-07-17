В ГД поддержали упрощение получения гражданства РФ для соотечественников

Москва, , 11:33 — REGNUM Законопроекты, направленные на упрощение процедуры получения гражданства России для соотечественников, нашли единогласную поддержку комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщает зампред комитета Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Депутат уточнил, что речь идет о документе, подразумевающем введение «миграционной амнистии» для беженцев, в первую очередь ополченцев Донбасса. А также о проекте закона, который предусматривает запрет на изъятие российских паспортов, в котором сотрудниками уполномоченных органов были допущены ошибки, без решения суда.

Константин Затулин подчеркнул, что многие беженцы с Украины вынужденно становятся нарушителями миграционного законодательства из-за того, что не имеют возможности выехать на Украину на три месяца после каждых 90 суток, проведенных в России: «Прежде всего, это ополченцы, государственные бывшие деятели республик Донбасса и Украины, оппозиционные к нынешнему киевскому режиму общественные активисты и журналисты».

Для них же предлагается упростить процедуры получения вида на жительство и гражданства. Более того, рассказывает депутат, есть еще одна категория людей, которым законопроект поможет приобрести гражданство. Несколько тысяч жителей Крыма не успели оформить гражданство РФ по факту нахождения в Крыму во время воссоединения с Россией. Это, как правило, трудовые мигранты или студенты, у которых не было возможности получить российское гражданство автоматически, так как на этот период они находились вне Крыма.

Кроме того, Константин Затулин пояснил суть другого предложенного им законопроекта об изъятии паспортов с ошибками без решения суда: «Долгое время существовала практика, когда паспорта, которые приобретали наши соотечественники, выдавались с ошибками, сделанными из-за халатности уполномоченными органами на законных бланках, и потом эти документы признавались недействительными и изымались без какого-либо разбирательства. Законопроект отменяет изъятие паспортов до установления факта предоставления гражданином подложных документов или заведомо ложных сведений при приобретении им российского гражданства, а также предоставляет гражданам, получившим до 1 июля 2002 года паспорта РФ, впоследствии изъятые или признанные недействительными, бессрочное право получения гражданства России в упрощенном порядке».