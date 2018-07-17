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Вводится обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний

Общество

И автоматизированное формирование состава суда

Вводится обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний
Суд

Москва, 17 июля 2018, 11:19 — REGNUM  Госдума приняла закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Аудиопротоколирование заседаний станет обязательным в судах первой и апелляционной инстанции. Прописывается также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи.

«Агрессивность судебной системы до сих пор имеет место, нужно развернуть ее лицом к гражданину», — сказал депутат Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР), он также настаивает на обязательной видеозаписи судебных заседаний.

Кроме того, вводится автоматизированное формирование состава суда при рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел. Формирование состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, допускается только в случае невозможности использования в суде автоматизированной информационной системы.

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