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Поклонская назвала Октябрьскую революцию первой цветной революцией

Общество

После нее начался красный террор

Поклонская назвала Октябрьскую революцию первой цветной революцией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Наталья Поклонская

Москва, 17 июля 2018, 10:58 — REGNUM  Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») назвала Октябрьскую революцию первой цветной революцией в мире, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«Когда депутат позволяет себе говорить, что поводом для убийства царской семьи, государя, послужил социальный взрыв в обществе — это некорректно, это позор. Я как прокурор хочу сказать, что поводом для убийства является злой умысел преступников, реализовавших первую цветную революцию в мире, после которой была уничтожена величайшая страна в мире — Российская империя и был начат красный террор, в котором лились реки крови», — заявила Поклонская.

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