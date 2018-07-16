Искитим в числе лидеров и что? Мусор раздора Новосибирской области

Новосибирск, , 16:42 — REGNUM Город Искитим Новосибирской области назван в числе лидеров в рейтинге по количеству выявленных и устранённых свалок, расположенных в черте населённых пунктов. Об этом сообщили эксперты Общероссийского народного фронта. Помимо Искитима, по данным ресурса «Интерактивная карта свалок», лучшими признаны также Нижнекамск и Бугульма (Татария), Барнаул (Алтайский край), а также Тамбов (Тамбовская область). А в числе отстающих оказались Тобольск (Тюменская область), Чебоксары (Чувашия), Первоуральск (Свердловская область), Вязьма (Смоленская область) и Бологое (Тверская область).

Исследование, по данным ОНФ, проведено в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», где один из пунктов — ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов.

«Лучшим в нашем рейтинге стал город Искитим в Новосибирской области, где активисты ОНФ обнаружили 71 свалку, 69 из которых уже ликвидированы, а две — находятся в работе», — отметил координатор проекта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ) ИА REGNUM отметил, что «мусорная тема — заметна и общественно-значимая».

«Составить карту несанкционированных свалок достаточно просто (оплатите выезды по местам и мы это сделаем), но сама такая карта ничего не решает. О таких свалках знают практически все ответственные чиновники. Но дело с мёртвой точки не двигается. Денег на ликвидацию таких свалок из бюджета не выделяется, изменения в нормативные документы по этому поводу не вносятся (видиофиксация на свалках, весовой контроль, система ГЛАНАС для мусоровозов), — говорит Агеенко. — Что касается рейтинга свалок? Такими данными обязано располагать Минэкологии и принимать конкретные меры. Допускаю, что карта свалок (с фотофиксацией) достаточно точна, но и что из этого? На федеральном или региональном уровне почти ничего не предпринимается».

Тем временем, 12 июля конкурсная комиссия по отбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области опубликовала протокол подведения итогов: министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона рекомендовано заключить соглашение с ООО «Экология-Новосибирск».

Однако, как сообщает «Континент Сибирь», Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс. Жалобу в ФАС на действия организатора торгов при проведении конкурсного отбора направило ЗАО «АвтоРециклинг». Рассмотрение жалобы состоится 17 июля в Москве.

Напомним, что в настоящее время власти Новосибирской области подыскивают новое место для размещения мусоросортировочного комплекса (МСК). Отмечается, что им может стать с. Лекарственное.

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Новое место размещения МСК начали искать после многочисленных акций протеста, на которых представители экологических и различных общественных объединений высказались против расположения комплекса в Раздольненском сельсовете Новосибирского района. Кроме того, площадка частично попадала в приаэродромную зону.

Отметим, ООО «Экология-Новосибирск», созданное в 2012 году, с октября 2017 года входит в Группу «ВИС». «Экология Новосибирск» с июля 2016 года является концессионером по проекту строительства в Новосибирской области двух мусоросортировочных комплексов с полигонами (с момента заключения соответствующего концессионного соглашения с правительством региона).

Согласно проекту, на территории Новосибирской области должны появиться два мусоросортировочных комплекса мощностью 400 тысяч тонн каждый с полигонами мощностью по 297,2 тысяч тонн и вся необходимая инфраструктура. Срок концессии — 40 лет. При этом, уже говорилось о том, что концессионер готов внести корректировки в договор. В частности, в цену проекта и срок концессии. Однако, некоторые эксперты уверяют, что без изменения федерального или регионального законодательства внести изменения в концессионного соглашение невозможно.