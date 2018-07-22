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Сабонг — бой насмерть

Общество

Антон Афанасьев рассказал ИА REGNUM о популярном и жестоком филиппинском развлечении — петушиных боях

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Сабонг — бой насмерть
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Бой

Антон Афанасьев, 22 июля 2018, 13:49 — REGNUM  

Как и во многих других странах Юго-Восточной Азии, на Филиппинах до сих пор процветают и официально разрешены петушиные бои — сабонг.

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В пух и перья
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
В пух и перья

Они проводятся на специально оборудованных аренах, которые есть в каждом районе города. Одной из самых крупных и старых в Маниле является La Loma Cockpit Arena.

Находится она совсем недалеко от Северного кладбища, на котором живут тысячи людей, в районе Ла Лома, что в Кесон-Сити.

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Общий вид арены
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Общий вид арены

Работают арены почти каждый день, да и понятно — деньги тут крутятся очень немаленькие.

Сам боевой петух может стоить до нескольких десятков (а то и сотен) тысяч песо, поэтому иметь хорошего петуха — довольно прибыльно.

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Заводчик ежемесячно контролирует параметры своих питомцев
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Заводчик ежемесячно контролирует параметры своих питомцев

Существует множество петушиных ферм, где они проводят первые два года жизни — до этого возраста петухи считаются молодыми и на арену не выпускаются.

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Домики на петушиной ферме часто делают из старых покрышек
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Домики на петушиной ферме часто делают из старых покрышек
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Взрослый боевой петух на ферме
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Взрослый боевой петух на ферме

Заботятся о них соответствующе — практически как о детях: носят почти всегда на руках, регулярно моют, тренируют, покупают специальные корма.

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Специальный корм для боевых петухов. Иногда он составляется самими заводчиками, но чаще просто покупается
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Специальный корм для боевых петухов. Иногда он составляется самими заводчиками, но чаще просто покупается

Вообще, как известно, после приручения курицы в Индии около 5000 лет назад они использовались исключительно для боев — ни о каком употреблении в пищу и речи не было. Постепенно эта традиция стала проникать на Ближний Восток, Китай, позже — в Грецию. Оттуда распространились по всей Европе, позже и в Америке. В Великобритании этот вид спорта подпадает под запрет в 1849 году, а на Кубе только лишь с приходом к власти Фиделя Кастро в 1959 году.

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Каждый заводчик по-настоящему гордится своими птицами. И неудивительно – они приносят очень неплохие деньги
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Каждый заводчик по-настоящему гордится своими птицами. И неудивительно – они приносят очень неплохие деньги

В России петушиные бои тоже были популярны одно время — благодаря Алексею Орлову и генералу Всеволожскому.

В Москве даже существовало «Общество петушиных охотников», занимавшееся проведением боёв. С 1860-х годов полиция начала преследовать петушиные бои, и они постепенно пропали как традиция.

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Птиц выносят на ринг с закрытыми глазами, чтобы они не пугались большого количества людей заранее
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Птиц выносят на ринг с закрытыми глазами, чтобы они не пугались большого количества людей заранее

На Филиппинах же до сих про они официально разрешены, и их запрещение наверняка вызовет невероятный протест общественности: я даже не знаю, что популярнее в этой стране: баскетбол или сабонг.

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Прием ставок перед боем
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Прием ставок перед боем

На входе в арену надо сдать все оружие — ставки тут немаленькие, поэтому и проигрыши бывают разные — мало ли, застрелится кто или решит судью пристрелить. Слово судьи тут закон.

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Расстановка птиц на арене
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Расстановка птиц на арене

Арена Ла Лома — одна из старейших на Филиппинах — действует с 1902 года. Однако сами петушиные бои сюда привезли испанцы ещё в 16-м веке.

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Некоторым петухам хозяева не удаляют гребни. По ним видно, насколько потрепан этот орган у животных
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Некоторым петухам хозяева не удаляют гребни. По ним видно, насколько потрепан этот орган у животных

Перед началом боя петухи стравливаются, если они не хотят драться, то ничего не выйдет, и их уносят, но, как правило, драться они хотят — на то они и боевые петухи.

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Петухов искусственно доводят до агрессивности – изначально они довольно спокойны
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Петухов искусственно доводят до агрессивности – изначально они довольно спокойны

Всем петухам одевают металлические шпоры. Чаще по одной, но иногда и две. В полгода петуху сбривают гребень, так как в случае его повреждения у птиц происходит очень сильно кровотечение.

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Обмотка ноги
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Обмотка ноги
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Крепление шпоры. Свои «родные» шпоры у него давно удалены
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Крепление шпоры. Свои «родные» шпоры у него давно удалены

Как было сказано выше, петух выходит на ринг только после двух лет, и так как проигравшего петуха чаще всего отправляют в суп, то таких выходов у него не очень-то много.

Все боевые петухи делятся на два типа — летуны и земляки. Первые больше орудуют в воздухе, они сильнее на первом этапе битвы — когда нет ран и есть силы летать.

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Каждый петух, как уверяют заводчики, обладает своей техникой ведения боя
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Каждый петух, как уверяют заводчики, обладает своей техникой ведения боя

Второй тип петухов — земляки — сильнее на втором этапе, когда битва ведется уже на земле и нет сил летать.

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Начало боя
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Начало боя

У обоих есть свои недостатки и преимущества, поэтому трудно однозначно сказать, какой тип петуха лучше.

Стороннему наблюдателя очень трудно понять, как тут делать ставки, однако делать их можно как до боя, так и во время. Кажется, что все это больше похоже на сумасшедший дом — все кричат, что-то показывают руками, кидают скрученные в рулоны деньги.

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Стравливание птиц
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Стравливание птиц

Под конец боя оба петуха покрыты кровью, но так как никто из них не упал, судья поднимает их снова и снова и заставляет драться до последнего.

Бой, как правило, длится не больше 1−3 минут, и вот, наконец, одна из птиц повержена. Выигравший получает в среднем 50 000 песо, что считается очень приличными деньгами. Тело проигравшего петуха продается всего за 70−120 песо.

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Поверженный петух
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Поверженный петух

Однако для израненного победителя, если хозяин считает, что в этом есть смысл, можно провести хирургическую операцию, которая стоит 300 песо — совсем недорого для хорошего петуха. Хирург прямо на живую вскрывает гематомы и порезы, удаляет оттуда кровь, смазывает все йодом и зашивает раны. Все это время петух практически не приходит в сознание.

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Местный ветеринар может «подлатать» выжившего, но израненного бойца
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Местный ветеринар может «подлатать» выжившего, но израненного бойца
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У ветеринара есть всё необходимое — от ниток и иголк, до нашатыря и скальпеля
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
У ветеринара есть всё необходимое — от ниток и иголк, до нашатыря и скальпеля

Проигравшего же выносят на улицу, где позже из него сварят суп и подадут в соседнем ресторанчике.

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Погибших птиц отправляют на суп
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Погибших птиц отправляют на суп

Читайте ранее в этом сюжете: Последние из мангиан

regnum author Антон Афанасьев
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