Сабонг — бой насмерть

Антон Афанасьев, , 13:49 — REGNUM

Как и во многих других странах Юго-Восточной Азии, на Филиппинах до сих пор процветают и официально разрешены петушиные бои — сабонг.

Они проводятся на специально оборудованных аренах, которые есть в каждом районе города. Одной из самых крупных и старых в Маниле является La Loma Cockpit Arena.

Находится она совсем недалеко от Северного кладбища, на котором живут тысячи людей, в районе Ла Лома, что в Кесон-Сити.

Работают арены почти каждый день, да и понятно — деньги тут крутятся очень немаленькие.

Сам боевой петух может стоить до нескольких десятков (а то и сотен) тысяч песо, поэтому иметь хорошего петуха — довольно прибыльно.

Существует множество петушиных ферм, где они проводят первые два года жизни — до этого возраста петухи считаются молодыми и на арену не выпускаются.

Заботятся о них соответствующе — практически как о детях: носят почти всегда на руках, регулярно моют, тренируют, покупают специальные корма.

Вообще, как известно, после приручения курицы в Индии около 5000 лет назад они использовались исключительно для боев — ни о каком употреблении в пищу и речи не было. Постепенно эта традиция стала проникать на Ближний Восток, Китай, позже — в Грецию. Оттуда распространились по всей Европе, позже и в Америке. В Великобритании этот вид спорта подпадает под запрет в 1849 году, а на Кубе только лишь с приходом к власти Фиделя Кастро в 1959 году.

В России петушиные бои тоже были популярны одно время — благодаря Алексею Орлову и генералу Всеволожскому.

В Москве даже существовало «Общество петушиных охотников», занимавшееся проведением боёв. С 1860-х годов полиция начала преследовать петушиные бои, и они постепенно пропали как традиция.

На Филиппинах же до сих про они официально разрешены, и их запрещение наверняка вызовет невероятный протест общественности: я даже не знаю, что популярнее в этой стране: баскетбол или сабонг.

На входе в арену надо сдать все оружие — ставки тут немаленькие, поэтому и проигрыши бывают разные — мало ли, застрелится кто или решит судью пристрелить. Слово судьи тут закон.

Арена Ла Лома — одна из старейших на Филиппинах — действует с 1902 года. Однако сами петушиные бои сюда привезли испанцы ещё в 16-м веке.

Перед началом боя петухи стравливаются, если они не хотят драться, то ничего не выйдет, и их уносят, но, как правило, драться они хотят — на то они и боевые петухи.

Всем петухам одевают металлические шпоры. Чаще по одной, но иногда и две. В полгода петуху сбривают гребень, так как в случае его повреждения у птиц происходит очень сильно кровотечение.

Как было сказано выше, петух выходит на ринг только после двух лет, и так как проигравшего петуха чаще всего отправляют в суп, то таких выходов у него не очень-то много.

Все боевые петухи делятся на два типа — летуны и земляки. Первые больше орудуют в воздухе, они сильнее на первом этапе битвы — когда нет ран и есть силы летать.

Второй тип петухов — земляки — сильнее на втором этапе, когда битва ведется уже на земле и нет сил летать.

У обоих есть свои недостатки и преимущества, поэтому трудно однозначно сказать, какой тип петуха лучше.

Стороннему наблюдателя очень трудно понять, как тут делать ставки, однако делать их можно как до боя, так и во время. Кажется, что все это больше похоже на сумасшедший дом — все кричат, что-то показывают руками, кидают скрученные в рулоны деньги.

Под конец боя оба петуха покрыты кровью, но так как никто из них не упал, судья поднимает их снова и снова и заставляет драться до последнего.

Бой, как правило, длится не больше 1−3 минут, и вот, наконец, одна из птиц повержена. Выигравший получает в среднем 50 000 песо, что считается очень приличными деньгами. Тело проигравшего петуха продается всего за 70−120 песо.

Однако для израненного победителя, если хозяин считает, что в этом есть смысл, можно провести хирургическую операцию, которая стоит 300 песо — совсем недорого для хорошего петуха. Хирург прямо на живую вскрывает гематомы и порезы, удаляет оттуда кровь, смазывает все йодом и зашивает раны. Все это время петух практически не приходит в сознание.

Проигравшего же выносят на улицу, где позже из него сварят суп и подадут в соседнем ресторанчике.

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