Назван регион – лидер по числу впервые выявленных случаев заболевания ВИЧ

Москва, , 03:54 — REGNUM Сибирский федеральный округ лидирует по количеству впервые выявленных в 2017 году случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, сообщается в опубликованном сборнике Минздрава РФ.

Количество таких случаев составляет 22 тысячи 249. В сравнении с 2016 годом показатель снизился на 943.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, число проживающих в России людей, у которым в минувшем году впервые поставили диагноз ВИЧ-инфекции, составляет 85 тысяч 802 человека.

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