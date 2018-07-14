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Назван регион – лидер по числу впервые выявленных случаев заболевания ВИЧ

Общество

В сравнении с 2016 годом показатель снизился

Москва, 14 июля 2018, 03:54 — REGNUM  Сибирский федеральный округ лидирует по количеству впервые выявленных в 2017 году случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, сообщается в опубликованном сборнике Минздрава РФ.

Количество таких случаев составляет 22 тысячи 249. В сравнении с 2016 годом показатель снизился на 943.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, число проживающих в России людей, у которым в минувшем году впервые поставили диагноз ВИЧ-инфекции, составляет 85 тысяч 802 человека.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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