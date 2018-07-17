Четверг, 19 Июля 2018 года
02:05:15 МСК

Патриарх Кирилл на Урале и Священный синод: все новости

Общество

Трансляция

Патриарх Кирилл на Урале и Священный синод: все новости
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл на Урале

Екатеринбург, 17 июля 2018, 17:22 — REGNUM  

Патриарх Кирилл вечером 13 июля прибыл в Свердловскую область. Он уже провёл заседание Священного синода. Также с его участием проходят и другие мероприятия.

Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить