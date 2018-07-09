Сибиряков предупредили об аномальной жаре

Новосибирск, , 13:47 — REGNUM В Новосибирскую область идёт аномальная жара. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 июля, в пресс-центре мэрии Новосибирска, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Уточняется, что в регионе с 9 по 16 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше. В связи с этим существует опасность возникновения природных пожаров, вероятность гибели людей на водоёмах и так далее.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском УГМС, аномально жаркая погода прогнозируется не только в Новосибирской области, но и в других регионах Сибири: в Томской области (с 11 по 16 июля), Кемеровской области (с 11 по 16 июля), в Алтайском крае (с 9 по 16 июля) и в Республике Алтай (с 9 по 16 июля).

Кроме того, в Кош-Агачском районе Республики Алтай с 10 по 16 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о погодной аномалии сообщают сегодня, 9 июля, жители Бурятии. В местных пабликах в соцетях появилась информация о том, что в Окинском районе республики выпал снег.

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