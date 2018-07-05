В Барнауле дело бывшего замначальника завода «Ротор» отправлено в суд

Барнаул, , 15:34 — REGNUM Сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю выявили и доказали 14 фактов противоправной деятельности бывшего заместителя генерального директора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». Его дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщила 5 июля пресс-служба ведомства.

По версии следователей, высокопоставленный сотрудник оборонного предприятия в течение нескольких лет получал взятки за распродажу активов по цене ниже среднерыночной.

«В результате противоправной деятельности заместитель генерального директора завода получил около 10 миллионов рублей в качестве взяток и коммерческого подкупа, которые варьировались от 20 тысяч до 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В ходе следственных мероприятий обвиняемый свою вину признал в полном объеме. О сроках рассмотрения дела в суде не сообщается.

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