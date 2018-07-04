Меньше всего людей с психическими растройствами зафиксировано на Кавказе

Грозный, , 09:24 — REGNUM Жители Кавказа меньше, чем жители других субъектов России, подвержены психическим заболеваниям. Четыре из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа вошли в список субъектов РФ, где отмечена наименьшая численность заболевших.

Так, в Чечне на 100 тыс. населения лишь 955 человек страдают психическими расстройствами, в Ингушетии — 1157,8, в Северной Осетии — 1262,7, в Кабардино-Балкарии — 1447,4. Такие данные приводит RT со ссылкой на материалы исследования Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.

По данным ученых, субъектом-антилидером оказался Алтайский край, где наиболее распространены психические расстройства. Здесь на 100 тыс. человек приходится 6271,2 заболевших. В этом списке также Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Пермский и Красноярский края.

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