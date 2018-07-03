Центр мироздания: Республика Алтай отмечает 27-летие

Горно-Алтайск, , 07:14 — REGNUM У тех, кто до сих пор путает Республику Алтай и Алтайский край, есть достойный повод развеять это заблуждение. Ровно 27 лет назад — 3 июля 1991 года — Горно-Алтайская автономная область (с 1922 по 1947 год — Ойротская автономная область) была преобразована в Горно-Алтайскую Республику в составе Российской Федерации, а в мае 1992 года переименована в Республику Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на столь малый возраст региона, первые сведения о поселенцах Алтая восходят к глубокой древности. Их история теснейшим образом связана с историей Центральной Азии, её государственных образований.

«Территория Большого Алтая стала местом зарождения как минимум четырех великих кочевых империй. Сначала это были скифы, освоившие езду верхом и создавшие сложносоставной лук. Потом появились гунны — одной из причин их взлета было усовершенствование седла и наконечников стрел.

Взлет еще одного народа, тюрков, также был связан с важным техническим новшеством. Они изобрели стремена, что позволило радикально изменить тактику конного боя. И, наконец, монголы, которые создали и применили особую социальную технологию «коллективного альтруизма».

Это была знаменитая Яса Чингисхана, главный принцип которой — жертвование собой в интересах группы. Сплоченные железной дисциплиной, монголы, объединившие других кочевников Великой Степи, сумели создать одну из самых больших империй в истории человечества», — отмечает кандидат философских наук Владислав Вакаев.

С Днем республики жителей региона поздравили губернатор Александр Бердников и председатель Государственного Собрания Владимир Тюлентин.

«От всей души мы поздравляем вас с этой важной для каждого жителя нашего региона датой — 27-летием Республики Алтай. Наш регион еще молод — он стал самостоятельным субъектом Российской Федерации чуть больше четверти века назад, но за прошедшие годы мы смогли превратить её в полноценный регион нашей великой державы, объединивший на своей территории более 90 народов, живущих в мире, согласии и дружбе друг с другом!» — говорится в поздравлении первых лиц региона.

Напомним, Республика Алтай как субъект Российской Федерации имеет свою Конституцию (принята 7 июня 1997 года), государственные символы — флаг и герб. Красотой алтайских гор очарованы многие туристы.

Недаром в марте 2018 года депутат Госдумы Александр Карелин заявил, что хотел бы «перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания».

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