Группа «Чайф» даст благотворительный концерт в поддержку «медовой» деревни

Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Рок-группа «Чайф» сегодня, 1 августа, даст благотворительный концерт в уральской деревне Малый Турыш. Деньги, вырученные с выступления, пойдут на строительство общественного центра.

«Хочу пригласить вас в музыкально-краеведческое путешествие с группой «Чайф» в деревню Малый Турыш, — анонсировал в своём видеообращении лидер группы Владимир Шахрин. — Вы спросите, почему Малый Турыш? Это небольшая деревенька на окраине Свердловской области. Мы с вами этим путешествием попробуем помочь построить там общественный центр, где можно будет выпекать хлеб, зайти в интернет, посмотреть кино вечером, переночевать туристам».

Концерт станет своеобразным «квартирником»: музыканты дадут акустический концерт и будут играть по заявкам любимые песни зрителей. Помимо выступления, гостям предлагают остаться переночевать в палатке на территории Малого Турыша. А у истинных фанатов группы будет возможность добраться из Екатеринбурга до деревни в одном автобусе с музыкантами.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор на строительство общественного центра в Малом Турыше идёт на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Утром в центре будут выпекать хлеб для всей деревни. Днём — производить натуральную косметику на основе пчелиного воска и принимать туристов. А вечером местные жители смогут собираться в центре, чтобы отметить какой-то праздник или просто провести время вместе. Кроме того, общественный центр позволит сельским жителям получать те услуги, которые ранее были им недоступны. Здесь планируют организовать парикмахерскую, пространство для мастер-классов, библиотеку и другие виды деятельности.

С помощью народных средств в Малом Турыше уже наладили производство крем-мёда и других продуктов, построили детскую площадку, благоустроили центр, установили скважину чистой пищевой воды и площадку для сбора бытовых отходов. Благодаря этому в деревне появились новые рабочие места, и некогда отдалённый населенный пункт превратился в туристический центр, куда приезжают даже из-за границы.

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