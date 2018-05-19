Почему дела плоти порождают зло

Игорь Бекшаев, , 14:51 — REGNUM

Сегодняшнюю субботу, 19 мая, в день памяти Иова Многострадального , на богослужении звучат слова апостола Павла из пятой главы Послания Галатам. Процитируем:

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».

Есть, конечно люди, и их немало, которые оценивают для себя невозможность совершения тех или иных поступков через страх наказания. Это несколько лучше, чем не иметь вообще никаких ограничений на этот счет и руководствоваться лишь своими сумбурными бесконтрольными желаниями, льющимися потоком. Так обычно буйствует зло, и Павел здесь называет такое расположение человеческих чувств «делами плоти». Но как до таких «дел» человек доходит? Если внимательно следить за мыслью апостола, то понятно станет, что страх наказания и лежит в основе того, откуда они произрастают. Обычно «плоть» и «дух» понимают буквально, и поэтому в христианстве вяло всегда тлело и продолжает тлеть некоторое негласное манихейство, презрение ко всему, мягко говоря, «не духовному».

То есть это именно плоть, материя выдает все нехорошее, а духу свойственно все духовное из себя изводить, то есть — хорошее, то, что Богу должно особенно нравиться. Между тем, словно не замечается, что в «делах плоти» обнаруживаются «идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев», явно не плотские произведения, не одни только пьянство с убийством. В то же время в «духовном» видим «воздержание», то есть прямое участие плоти. Еще чуть ранее апостол говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы», и здесь кажется, что противопоставление плоти и духа именно такое, какое особенно нравится священникам, когда они произносят проповеди — с налетом манихейства.

Однако нет. Павел мыслил гораздо тоньше многих своих даже братьев-апостолов, использовал очень многоярусные метафоры, не всегда сразу доступные для понимания, требующие сильного образного мышления. И только внимательно следя за мыслью, можно понять, что он имел в виду. Безусловно, он не писал тех грубых рекомендаций, в которые порою превращают его слова. Несколько ранее апостол заранее объясняет значение «плоти» как «несвободы», чтобы еще раз подчеркнуть свою основную мысль, присутствующую в каждом его послании (и в каждом же послании христианами дружно игнорируемую): «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры», тем самым объясняя, что «дух» равен «свободе».

О несвободных же говорит образами сложными, построенными на весьма непростых ассоциациях: «Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам… Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной».

Помянутое «иносказание», где «два завета» означают «обязанность и свободу», «рабство и обетование», дают ключ и к пониманию «плоти и духа». И действительно, как мы ранее сказали, многие удовлетворяются для ограничения себя от всего дурного страхом наказания. Павел не на шутку опасается, что так, завязнув в законе, христиане снова окажутся там, откуда пришли, откуда вышли с таким трудом: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. … Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? … Малая закваска заквашивает все тесто». Начав снова «вводить закон», спорить об исполнении закона, требовать исполнения, христиане снова становятся рабами закона, и значит несвободными, значит, говоря образно, «рожденными по плоти». А «дела плоти известны». Все закончится тем же самым, если снова избрать этот путь.

То есть для укрощения зла недостаточно страха наказания. Каким бы праведным оно не смотрелось. Это снова приведет к злу. Неизбежно. Ответственность за прекращение «дел плоти» должны нести «плоды духа», Павел перечисляет эти плоды. «Дела плоти» — это тоже ведь «плоды». Несвободы, рабства. И, следовательно, закона, об обязательном исполнении которого снова христиане завели речь. А в законе всегда найдутся уловки. Что не перечислено, то «не страшно делать». Не накажут. Страх наказания перестанет быть регулятором, и на статью закона опять воздвигнутся толкования, разъясняющие, как закон можно обойти. Законно.

Христианство все равно пошло путем закона, несмотря на отчаянные предупреждения апостола Павла. Статей их — не перечесть. А негласных, тех, что придумываются прямо на коленке ради «одноразового использования» — вообще тьма. Вместо того, чтобы учить быть и оставаться свободными, снова вернулись к тому, что стали учить ходить кругами несвободы, бояться наказания и испрашивать советов по каждому мелкому случаю. Примеры? Они повсюду. Заходим на любой известный православный ресурс и прямо по ряду читаем «вопросы к батюшке»: грех ли получить красный диплом, влияют ли длинные волосы на мое спасение, можно ли фотографии умерших ставить рядом с фотографиями живых, запрещены ли Церковью единоборства, можно ли при месячных идти на похороны и так далее.

Сонмы вопросов, на которые священники дают исчерпывающие ответы, бороздя поляну несвободы совместно со своими чадами. И зачем?