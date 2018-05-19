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Роспотребнадзор предупреждает граждан России о лихорадке Эболы в Конго

Общество

Вспышка пока незначительная

Роспотребнадзор предупреждает граждан России о лихорадке Эболы в Конго
NIAID
Вирус лихорадки Эболы

Москва, 19 мая 2018, 11:49 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает российских граждан о вспышке лихорадки Эболы в Демократической республике Конго.

Сообщается, что Роспотребнадзор принял участие в совещании Комитета Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации в отношении вируса Эбола.

В ходе совещания его участники пришли к выводу, несмотря на всю серьезность ситуации с Эболой, объявлять её «Чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение», пока преждевременно.

Но Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать ситуацию с Эболой при выезде за рубеж.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго, где отмечен всплеск лихорадки Эбола, увеличивается количество подтверждённых случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня их уже 14.

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Лихорадка Эбола
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