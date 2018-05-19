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В английском городе Виндзор готовятся к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Общество

Трон эта пара займет только при чрезвычайных обстоятельствах

В английском городе Виндзор готовятся к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
rambomuscles
Принц Гарри и актриса Меган Маркл

Виндзор, Великобритания, 19 мая 2018, 10:45 — REGNUM  В английском городке Виндзор сегодня, 19 мая, состоится свадьба британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

По оценкам британский прессы посмотреть на церемонию бракосочетания собрались десятки тысяч человек. Многие из них занимали места на улицах Виндзора накануне и оставались там всю ночь.

Сама церемония бракосочетания пройдет в капелле святого Георга, расположенной на территории Виндзорского замка, принадлежащего британской королевской семье. Известно, что к алтарю Маркл поведет её будущий свекор наследник британского престола принц Чарльз, так как отец невесты на свадьбу дочери не приедет.

Затем молодожены выйдут из церкви и проедут по улицам Виндзора в открытом автомобиле, где их и будут лицезреть радостные подданные. Затем кортеж вернется в Виндзорский замок.

Напомним, принц Гарри в настоящее время является шестым в очереди наследования престола Соединённого королевства.

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