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«Бесогон» возвращается: «Россия 24» покажет убранный из эфира выпуск

Общество

Передача выйдет в эфир в субботу, 19 мая, «время уточняется»

«Бесогон» возвращается: «Россия 24» покажет убранный из эфира выпуск
Иллюстрация: Kremlin.ru
Никита Михалков

Москва, 19 мая 2018, 08:38 — REGNUM  Телеканал «Россия 24» покажет 19 мая ранее снятый с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон» под названием «Синдром Гарри Поттера». Об этом сообщается на сайте передачи.

Отмечается, что передача выйдет в эфир в субботу, 19 мая, «время уточняется».

«В этом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире», — говорится на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Михалков, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва» относительно причин снятия передачи с эфира, отметил, что каждому, кто посмотрит выпуск в интернете, вполне по силам сделать собственный вывод о том, почему эту программу убрали.

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