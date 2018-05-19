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Китаец пытался ввезти в страну 45 кг опиума на мотоцикле, но не преуспел

Общество

Как стало известно, 11 мая полиция задержала подозреваемого, пытавшегося ввезти в город Жуйли 45 килограммов опиума и более двух килограммов метамфетамина на своем мотоцикле

Куньмин, Китай, 19 мая 2018, 05:31 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила одного подозреваемого и изъяла почти 47,5 кг наркотиков, после того как ранее власти округа Дэхун получили сведения о планируемом ввозе большой партии наркотиков из-за рубежа, передает 18 мая агентство Синьхуа.

Как стало известно, 11 мая полиция задержала подозреваемого, пытавшегося ввезти в город Жуйли 45 килограммов опиума и более двух килограммов метамфетамина на своем мотоцикле. Данный инцидент расследуется.

Напомним, что юго-западная китайская провинция Юньнань является передовым фронтом борьбы с наркоторговлей в Китае, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма. Ране стало известно об изъятии в Юньнани крупной партии «льда».

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Юньнань изъята крупная партия героина и «льда»

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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