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«Синий» уровень опасности продлен: Китай продолжит заливать в выходные

Общество

Проливные дожди обрушатся на некоторые районы провинций Аньхой, Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянси и Сычуань. Ливни могут достигать силы 100 мм осадков в час

Москва, 19 мая 2018, 05:07 — REGNUM  Китайская государственная метеорологическая обсерватория продлила синий уровень погодной опасности в связи с проливными дождями в центральных, южных и восточных районах, которые не утихнут минимум до 19 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Проливные дожди обрушатся на некоторые районы провинций Аньхой, Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянси и Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин. В нкоторых районах будут наблюдаться шторма с градом, отметили в метеоцентре. Ливни могут достигать силы 100 мм осадков в час.

Напомним, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения погодной опасности, где её степень обозначается от синего и желтого к оранжевому и красному по мере возрастания. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ливни обрушатся на север и юг Китая.

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Сильные ливни и их последствия
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