В Санкт-Петербурге скончался создатель «стишков-пирожков»

Санкт-Петербург, 19 мая 2018, 03:10 — REGNUM Владислав Кургуров, основатель популярного в интернете жанра «стишки-пирожки», скончался на 47-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает группа «Пирожки+» на «ВКонтакте».
Об обстоятельствах смерти не сообщается. Подписчики группы выражают соболезнования и поминают создателя траурными «пирожками».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая было найдено тело пропавшего в ноябре 2017 года писателя и журналиста Сергея Сакина.
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