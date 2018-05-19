Названа причина госпитализации Лепса

Москва, 19 мая 2018, 01:36 — REGNUM Причиной госпитализации российского певца Григория Лепса стала бытовая травма, заявил композитор Виктор Дробыш в интервью «5 каналу».
«Ребро сломал, упал дома, — сказал Дробыш. — Случайно, в душе».
По словам композитора, Лепс «в хорошем состоянии».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая пресс-секретарь певца Наталья Мостакова сказала, что Лепс госпитализирован в одну из московских больниц.
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