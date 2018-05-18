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«Закрывали со спецназом»: в Екатеринбурге снова открыли ТЦ

Общество

Торговый центр «Марс» может возобновить работу

Екатеринбург, 18 мая 2018, 21:19 — REGNUM  В Екатеринбурге торговый центр «Марс» возобновляет свою работу. Соответствующее решение 18 мая вынес Чкаловский районный суд.

Как пишет портал Е1.Ru, собственники и их представители заявили в суде об устранении ряда нарушений. При этом признались, что некоторые ликвидировать не в силах. Также они настаивали на том, что этот ТЦ вряд ли можно считать объектом с массовым пребыванием людей. Здесь нет ни в этом ТЦ нет ни кинотеатра, ни других нарушений. По мнению граждан, временное закрытие ТЦ было показательной поркой.

В итоге суд снял запрет на эксплуатацию ТЦ «Марс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, его деятельность была приостановлена 7 мая. На этом настояла прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге приостановлена деятельность ТРЦ «Марс» по решению суда

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