В Узбекистане планируют защищать персональные данные

Ташкент, , 21:20 — REGNUM В Узбекистане до 1 января могут принять закон «О персональных данных», согласно которому сбор и обработка личных сведений будет совершаться только с разрешения граждан. Соответствующий законопроект опубликован 18 мая на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов республики.

В документе отмечается, что целью законопроекта является защита прав и свобод человека. Под персональными данными понимаются данные, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту, зафиксированные на электронном, бумажном и ином материальном носителе. В документе также прописаны принципы и условия обработки данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане активно проводятся реформы, направленные на защиту прав и свобод человека. Ташкент заявил, что намерен войти в Совет ООН по правам человека. 11 мая представители республики отчитались в ООН по ситуации с правами человека.

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