Пятница, 18 Мая 2018 года
21:46:27 МСК

В Узбекистане планируют защищать персональные данные

Общество

Целью законопроекта является защита прав и свобод человека

Ташкент, 18 мая 2018, 21:20 — REGNUM  В Узбекистане до 1 января могут принять закон «О персональных данных», согласно которому сбор и обработка личных сведений будет совершаться только с разрешения граждан. Соответствующий законопроект опубликован 18 мая на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов республики.

В документе отмечается, что целью законопроекта является защита прав и свобод человека. Под персональными данными понимаются данные, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту, зафиксированные на электронном, бумажном и ином материальном носителе. В документе также прописаны принципы и условия обработки данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане активно проводятся реформы, направленные на защиту прав и свобод человека. Ташкент заявил, что намерен войти в Совет ООН по правам человека. 11 мая представители республики отчитались в ООН по ситуации с правами человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан отчитался в ООН по ситуации с правами человка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить