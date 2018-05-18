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В Узбекистане детей военнослужащих примут в вузы по грантам

Общество

Для данной категории абитуриентов выделяется пятипроцентная квота

Ташкент, 18 мая 2018, 21:18 — REGNUM  В Узбекистане в 2018—2019 учебном году детей офицеров, сержантов и рядовых, служащих в ведомствах и структурах вооруженных сил, будут принимать в высшие учебные заведения страны на грантовой основе, сообщили 18 мая в пресс-службе министерства юстиции республики.

В военных вузах квота для детей военнослужащих составит 5% от общего числа поступающих курсантов, в обычных вузах 5% — от общего числа мест. Дополнительные гранты выделят сами учебные заведения. Прием будет осуществляться на конкурсной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Узбекистане был опубликован проект государственной программы «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», которй предлагал увеличить на 20% квоты на прием в вузы республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан планирует увеличить квоты приема в вузы

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