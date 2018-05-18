Авиакризис: власти Ярославской области ведут переговоры с 20 авиакомпаниями

Ярославль, , 20:07 — REGNUM Правительство Ярославской области окажет поддержку ОАО «Аэропорт «Туношна» в поиске нового перевозчика на южное направление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ранее полеты в Анапу, Сочи и Симферополь осуществляла компания «Саратовские авиалинии», которая 17 мая сообщила о прекращении деятельности.

«В настоящий момент мы официально проинформировали Росавиацию о сложившейся ситуации и попросили содействия в ее разрешении в кратчайшие сроки. При этом мы настаиваем на включении наших представителей в состав рабочей группы, чтобы при решении вопроса были максимально учтены интересы пассажиров и жителей региона. Также аэропорт Туношна уже ведет переговоры с двадцатью авиакомпаниями. Среди них S7, Нордвинд, Нордаэро, Уральские авиалинии, ЮВТ, Победа», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Аэропорт «Туношна» Анатолий Козлов, ответ из Росавиации должен прийти в пятницу вечером или в субботу утром.

Между тем авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила о возобновлении продажи билетов по внутренним направлениям на территории России. Продажа осуществляется обычным порядком, как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов.

АО «Саратовские авиалинии» заявило, что продолжает свою деятельность и гарантирует обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на любых рейсах, осуществляемых авиакомпанией.

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