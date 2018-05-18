Пранкеры разыграли журналиста из США, призвавшего бомбить Крымский мост

Москва, , 19:16 — REGNUM Российские телефонные хулиганы (пранкеры) Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли американского журналиста из издания The Washington Examiner Тома Рогана, который ранее опубликовал статью с призывом разбомбить Крымский мост. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Пранкеры представились министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и выразили Рогану «благодарность» от имени президента Украины Петра Порошенко за публикацию.

«Если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом», — ответил Роган.

Он также выразил надежду, что Климкин посетит редакцию издания The Washington Examiner, когда в следующий раз прибудет в Вашингтон, и даже пригласил вместе попить пива.

Роган так расчувствовался в связи со звонком «Климкина», что даже похвастался своим отцом, который работал в государственном департаменте.

«Мой отец работал в государственном департаменте США, моя мать британка, поэтому у меня такой акцент, но мой отец раньше работал в государственном департаменте США. Поэтому я с нетерпением жду возможности сообщить ему, что я говорил с вами. Он будет этому рад», — сказал Роган.

Кроме того, «министр» попросили Рогана оказать «журналистскую поддержку» Украине в связи с арестом в Киеве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Да, я сделаю. Как вам известно, он работал на Путина. Он пытался устроить войну на нашей территории, как это было в США, как Russia Today», — пообещал Роган.

Под конец беседы «Климкин» поинтересовался у Рогана:

«Как вы думаете, какой объект лучше всего бомбить в следующий раз?»

«Думаю, вам, вероятно, это известно лучше меня, но, полагаю, их артиллерийские подразделения на юго-востоке», — ответил журналист.

После этого разговора Роган поспешил написать в социальных сетях, что провел «замечательную беседу» с Климкиным. Однако вскоре сам украинский министр, который активно пишет в соцсетях, сообщил, что никогда не звонил Рогану. Только тогда журналист понял, что стал жертвой розыгрыша.

«Вчера меня разыграли русские», — написал журналист на своей странице в сети микроблогов Twitter.