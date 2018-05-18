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Узбекистан и Смитсоносовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

Общество

Стороны будут исследовать материальное и нематериальное культурное наследие Средней Азии

Ташкент, 18 мая 2018, 18:44 — REGNUM  Американский Смитсоновский институт и фонд развития культуры и искусств Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие отношений двух стран в сфере культуры, образования и искусства, сообщает 18 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на узбекистанский фонд.

В документе отмечается, что стороны будут исследовать материальное и нематериальное культурное наследие Средней Азии. Планируется, что США и Узбекистан будут сотрудничать в области музееведения, а также будут проводить совместную выставочную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в специалисты Смитсоновского института провели ряд исследований в Узбекистане по изучению культурно-исторического наследия республики. Исследования направлен на развитие туризма в Узбекистане.

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