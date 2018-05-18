В Екатеринбурге сыну героя-фронтовика вручили удостоверение к награде отца

Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM В Екатеринбурге сын участника Великой Отечественной войны, комиссара Дмитрия Степановича Лысюка получил из рук командующего Центральным военным округом (ЦВО) Александра Лапина удостоверение о награждении отца орденом Красной звезды. Это произошло на приёме граждан по личным вопросам, который прошёл в приёмной президента России в Уральском Федеральном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

«Позвольте мне вручить вам удостоверение ордена Красной Звзеды за подписью верхового главнокомандующего — президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Оно будет являться, безусловно, дорогой для вас вещью. Берегите эту реликвию и передавайте ее своим внукам», — заявил Александр Лапин.

В свою очередь сын героя-фронтовика сообщил, что это его сыновний долг чтить память погибшего во время войны отца. Он заявил, что в 2009 году обнаружил и съездил на захоронение в Воронежскую область, где покоится отец, а о его награждении узнал через сайт Министерства обороны России.

Добавим, что ранее сын погибшего в бою на фронте Великой Отечественной войны в 1942 году комиссара обратился к командующему с просьбой о получении удостоверения к награде его отца.

В наградном листе Лысюка Дмитрия Степановича указано, что он всегда появлялся на самом опасном и решающем участке и своим личным примером воодушевлял на подвиг бойцов:

«В ходе подготовки к наступлению тов. Лысюк Дмитрий Степанович провел большую партийно-политическую работу среди личного состава 3 батальона 628 сп 174 сд. Он сам лично проверял подготовленность каждого подразделения к бою, беседовал с бойцами, командирами и политработниками… Батальон первым ворвался в лагерь и очистил от противника, изгнав немецких оккупантов за р. Дон батальон занял прочную оборону».

Читайте ранее в этом сюжете: Найти жену помог Рокоссовский – история свердловского ветерана