В Самарканде запустили электронную систему оплаты проезда в автобусах

Самарканд, Узбекистан, , 18:25 — REGNUM В Самарканде приступили к запуску электронной системы оплаты проезда в автобусах и трамваях города, сообщает 18 мая «Самаркандский вестник» со ссылкой на областное управление агентства автомобильного транспорта.

Специальные аппараты установили на 70 маршрутах городского автотранспорта. Они позволяют использовать бесконтактные пластиковые карты для оплаты проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае значительно увеличилась плата за проезд в общественном транспорте в четырех регионах Узбекистана. В частности, в Намангане и Андижане стоимость проезда в автобусах увеличилась с 500 сумов (3,86 рубля) до 1000 сумов (7,71 рубля).

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