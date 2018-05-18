Защитники ДК «Химмаш» в Екатеринбурге не смогут провести митинг 1 июня

Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В Екатеринбурге активисты группы горожан по защите ДК «Химмаш» не смогут провести митинг в День защиты детей 1 июня «Защитим ДК — защитим Детство!». Об этом сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook одна из представительниц инициативной группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Женщина сообщила, что они не смогли подать уведомление на проведение митинга на площади Труда, так как объявлено «футбольное вето». Она сообщила, что согласно принятому постановлению с 25 мая по 25 июля общественные собрания допускаются только с 14:00 до 16:00 не более 100 человек и не в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец Дома культуры заявлял, что после окончания аренды намерен снести здание и построить на освободившемся участке жилищный комплекс. А с 1 июня 2018 года ДК «Химмаш» закрывается на ремонт и местные жители опасаются, что Дом культуры, который посещают дети, в итоге не откроется. Чтобы заявить свою позицию, они планировали провести митинг в День защиты детей.

Напомним, что ранее жители собрали более 5200 подписей в защиту ДК «Химмаш» и передали их в администрацию президента России. В свою очередь региональные власти заявляли, что не допустят сноса Дома культуры.

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