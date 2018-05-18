В Узбекистане издания и книжные магазины объединились в ассоциацию

Астана, , 18:09 — REGNUM В Узбекистане создана ассоциация издателей и книжных магазинов, которая займется вопросами издания и распространения книг, сообщает 18 мая «Газета.uz» со ссылкой на агентство по печати и информации.

Ассоциация будет повышать культуру чтения среди населения республики. Кроме этого, книжные магазины смогут получить сертификаты на обучение. Документ позволит предпринимателям ознакомиться с зарубежным опытом продажи книг.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое регламентирует проведение конкурсов любителей книг. Согласно документу, победителям конкурсов будут вручаться легковые автомобили.

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