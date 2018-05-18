В Узбекистане за принудительное привлечение к труду – штраф 1300 рублей

Ташкент, , 17:47 — REGNUM В Узбекистане штраф за принудительное привлечение к общественным работам студентов и работников социальной сферы составляет от одного до трех минимальных заработных плат (от 1329 до 3987 рублей), сообщает 17 мая издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на хокимят Ташкента.

Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов провел с работниками хокимята Ташкента совещание на тему запрета принудительного труда. За соблюдением трудовых правил будет следить специальная инспекция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая кабинет министров Узбекистана принял постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда», которые регламентируют проведение хашаров (субботников) в республике.

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