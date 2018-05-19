Сговор полиции и органов опеки ставит неблагополучные семьи под удар

Оренбург, , 11:03 — REGNUM Ювенальная юстиция, которой в России по официальным данным «нет», продолжает делать свое черное дело. Нарушение закона, поломанные человеческие судьбы, все это продолжается под предлогом «защиты прав ребенка», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

То, что осуществили органы опеки этой зимой в Оренбургской области больше всего похоже на похищение детей, причем похищение, замаскированное хоть какими-то обоснованиями задним числом. Только спустя три месяца трое отобранных детей вернулись в семью, причем для этого потребовалось решение суда. Полиция за эти три месяца и ухом не повела, чтобы отреагировать на заявления матери о похищении ее детей. По ходу выяснилось, что для органов опеки документальное оформление своих действий задним числом и круговая порука с полицией это рутинная, но от того не менее противоправная, обыденность. И это касается не только Оренбургской области, подобная практика распространяется по всей стране.

В результате, вместо того, чтобы бороться с социальным неблагополучием, органы опеки способствуют его распространению, выстраивая стену страха и непонимания между собой и «опекаемыми» семьями. Так и продолжится эта антигуманная деятельность, если основной формой «помощи» семьям в трудной ситуации будет отобрание детей.

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