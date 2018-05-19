Суббота, 19 Мая 2018 года
11:38:04 МСК

Сговор полиции и органов опеки ставит неблагополучные семьи под удар

Общество

Зачастую чиновники органов опеки сначала отбирают детей из семьи, а потом оформляют на это действие документы задним числом, считая при этом свои действия абсолютно законными

Сговор полиции и органов опеки ставит неблагополучные семьи под удар
Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

Оренбург, 19 мая 2018, 11:03 — REGNUM  Ювенальная юстиция, которой в России по официальным данным «нет», продолжает делать свое черное дело. Нарушение закона, поломанные человеческие судьбы, все это продолжается под предлогом «защиты прав ребенка», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

То, что осуществили органы опеки этой зимой в Оренбургской области больше всего похоже на похищение детей, причем похищение, замаскированное хоть какими-то обоснованиями задним числом. Только спустя три месяца трое отобранных детей вернулись в семью, причем для этого потребовалось решение суда. Полиция за эти три месяца и ухом не повела, чтобы отреагировать на заявления матери о похищении ее детей. По ходу выяснилось, что для органов опеки документальное оформление своих действий задним числом и круговая порука с полицией это рутинная, но от того не менее противоправная, обыденность. И это касается не только Оренбургской области, подобная практика распространяется по всей стране.

В результате, вместо того, чтобы бороться с социальным неблагополучием, органы опеки способствуют его распространению, выстраивая стену страха и непонимания между собой и «опекаемыми» семьями. Так и продолжится эта антигуманная деятельность, если основной формой «помощи» семьям в трудной ситуации будет отобрание детей.

Читайте подробности: Ювенальщина в Оренбуржье: Похищение, удержание, круговая порука, госизмена?

Также обратите внимание на другие статьи Алексея Банникова по социальной тематике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить