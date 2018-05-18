Васильев: Впервые в Дагестане на должности назначат по способностям

Махачкала, , 17:17 — REGNUM Победители конкурса по формированию управленческого кадрового резерва в Дагестане будут назначены на должности в ближайшее время. Для каждого из них будет подготовлена вакансия в правительстве и администрации. Об этом на встрече с участниками конкурса 17 мая заявил врио главы республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По его словам, впервые в Дагестане получат посты те, кто действительно их заслуживает по своим профессиональным качествам, а не по иным сомнительным заслугам.

«Это впервые в истории Дагестана, когда на управленческие должности проходят не по национальной принадлежности, родовитости и каким-то связям, а исключительно по своим способностям, послужному списку и личностным качествам. Примечательно, что больше половины из них — это выпускники Дагестанского государственного университета», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».

Напомним, конкурс в кадровый резерв проводился в Дагестане с начала 2018 года. В нем приняли участие более тысячи жителей региона. Победителями конкурса стал 61 человек.

Читайте также: Владимир Васильев: Кадровая чистка в Дагестане продолжится