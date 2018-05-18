Власти Анапы лишили жителей пляжей

Анапа, Краснодарский край, , 17:08 — REGNUM Жителям краснодарского города-курорта Анапы в преддверии сезона вернули более 2,5 гектара территории пляжей. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Как сообщается, в ходе проверки выяснилось, что администрация Анапы незаконно предоставила в аренду ООО «Пансионат Урожай» земельный участок общей площадью более 2,5 гектара — территорию пляжей. Причем для граждан доступ на эти пляжи был впоследствии арендатором ограничен. Земля была передана в аренду на том основании, что в границах этих земель находились навесы, принадлежащие ООО. Однако навесы не были капитальными и демонтировались на межсезонье, а потому, посчитали в прокуратуре, основания для предоставления участков в аренду вне конкурса у чиновников не было.

Прокуратура внесла представление, однако муниципалитет отказался признавать выявленные нарушения и расторгнуть имеющиеся договорные отношения. В результате прокуратура направила иск в суд, который был полностью удовлетворен: суд признал договоры аренды земли в границах пляжных территорий Черноморского побережья недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года прокуратура края сообщала о неправомерной передаче властями Анапы ООО «Виктория» в аренду на пять лет 2,5 га пляжей. А компания на правах арендатора ограничила доступ на эти пляжи для граждан. Тогда администрация также отказалась исполнить требование прокуратуры и добровольно расторгнуть договор. Надзорное ведомство обратилось в суд и выиграло его.

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