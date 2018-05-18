Пятница, 18 Мая 2018 года
18:29:05 МСК

В Павлодарской области Казахстана успешно «модернизируют сознание»

Общество

Строятся клубы и футбольные поля

Павлодар, Казахстан, 18 мая 2018, 16:48 — REGNUM  В Павлодарской области в рамках программы «Рухани жангыру» («Духовная обновление»), направленной на модернизацию общественного сознания, построен один и отремонтировано 17 сельских клубов, построено пять футбольных полей, 62 площадки для воркаута и 10 инклюзивных антивандальных тренажеров, сообщили 18 мая в Службе центральных коммуникаций со ссылкой на акима области Булата Бакауова.

По его словам, в рамках программы «Рухани жангыру» в области планируется провести этнофестиваль «Страна великой степи». Глава региона отметил, что в 2017 году в мероприятии приняли участие 70 тыс. человек. Кроме этого, в области проводится кинофестиваль и другие мероприятия, направленные на «модернизацию сознания».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Астане был открыт научно-практический центр «Тіл-Казына» имени Шайсултана Шаяхметова, который координирует межведомственное взаимодействие по переводу казахского языка на латиницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр «Тіл-Казына» поможет модернизировать сознание казахстанцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить