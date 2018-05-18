В Павлодарской области Казахстана успешно «модернизируют сознание»

Павлодар, Казахстан, , 16:48 — REGNUM В Павлодарской области в рамках программы «Рухани жангыру» («Духовная обновление»), направленной на модернизацию общественного сознания, построен один и отремонтировано 17 сельских клубов, построено пять футбольных полей, 62 площадки для воркаута и 10 инклюзивных антивандальных тренажеров, сообщили 18 мая в Службе центральных коммуникаций со ссылкой на акима области Булата Бакауова.

По его словам, в рамках программы «Рухани жангыру» в области планируется провести этнофестиваль «Страна великой степи». Глава региона отметил, что в 2017 году в мероприятии приняли участие 70 тыс. человек. Кроме этого, в области проводится кинофестиваль и другие мероприятия, направленные на «модернизацию сознания».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Астане был открыт научно-практический центр «Тіл-Казына» имени Шайсултана Шаяхметова, который координирует межведомственное взаимодействие по переводу казахского языка на латиницу.

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