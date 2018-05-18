Глава Ингушетии потребовал не допустить роста цен на продукты

Магас, , 16:35 — REGNUM Власти Ингушетии предпримут меры по недопущению роста цен во время месяца Рамадан. Глава республики Юнус-Бек Евкуров потребовал создать рабочую комиссию, которая будет контролировать работу торговцев, сообщили ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе главы региона.

В дни священного месяца Рамадан будет организована работа ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции местных производителей и производителей из других регионов. С их помощью, по словам министра экономического развития Умалата Торшхоева, будут сдерживаться цены на самые затратные для жителей республики группы товаров: говядину, баранину, птицу, зерно, овощи, фрукты, мед.

«Накануне месяца Рамадан мы провели определенную работу по сдерживанию роста цен на продовольственные товары до конца этого месяца. Учитывая, что важную роль в этом играют розничные рынки, нами проведена соответствующая работа с управляющими рынками компаниями. Есть договоренности о снижении арендной платы за предоставление торговых мест в месяц Рамадан», — доложил министр экономического развития Умалат Торшхоев.

Напомним, священный месяц Рамадан, когда мусульманам положено держать пост в светлое время суток, молиться, совершать благочестивые дела, начался 17 мая. По окончании месяца будет отмечаться праздник Ураза-байрам, который также называется праздником разговения Ид аль-Фитр.