Москва принимает участников Всемирного форума по франчайзингу

Москва, , 16:47 — REGNUM Всемирный форум по франчайзингу и выставку Moscow Franchise Expo 2018, которые пройдут в Москве с 30 мая по 1 июня, посетят главы международных ассоциаций из 33 стран мира.

По словам президента Российской ассоциации франчайзинга Агнессы Осиповой, эти мероприятия пройдут в рамках первой Московской недели предпринимательства.

«Франчайзинг — это более 40% оборота товаров и услуг в мире, это возможность взаимодействия между странами в экономическом и культурном плане, — сообщила она журналистам. — С 30 мая по 1 июня в столице будут представлены практически все отрасли франчайзинга, охватывающие стороны жизни общества. Это и общественное питание, и ритейл, социальный и медицинский, производственный франчайзинг и так далее».

Отмечается также, что мероприятие состоится при поддержке правительства Москвы, правительства России, Минэкономразвития, Минпромторга и ТПП РФ.

Как отмечают организаторы, важным событием Всемирного форума и выставки по франчайзингу станет заседание Мирового совета по франчайзингу (World Franchise Council — WFC), который соберет представителей более 30 стран.

«На Мировом совете будут определены стратегические задачи и решения по развитию отрасли на следующий год, — пояснила Осипова. — В настоящее время Россия является председательствующей страной по франчайзингу, и для нас самое главное, что в этот период мы сможем представить все направления, объединив московское предпринимательство, которое составляет практически 50% франчайзинга в России, и региональные бренды. В России более 1450 концепций, 67% которых — российские франшизы, и форум с выставкой — отличная возможность выхода на внешние рынки».

На площадке Moscow Franchise Expo 2018 будут представлены такие направления, как «Сделано в Москве» и «Сделано в России». Также там будет работать деловая площадка, на которой презентуют франшизы российских брендов.

«Мы ожидаем высокопоставленных докладчиков федерального и муниципального уровня, которые расскажут, чем конкретно государство и город помогают бизнесу по таким направлениям, как социальный франчайзинг, женское предпринимательство, развитие общественного питания, цифровая экономика и многим другим», — также добавила Осипова.

Кроме того, по её словам, в рамках Форума пройдут финальные части конкурсов социальных и производственных франшиз, множество мастер-классов, круглых столов и тематических сессий.

Напомним, что заседание Мирового совета, Всемирный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2018 пройдут под эгидой Московской недели предпринимательства. По словам организаторов, эти мероприятия посетят 70 делегатов и глав международных ассоциаций из 33 стран и 5 континентов.

Кроме того, отметим, что российская ассоциация франчайзинга (РАФ) была создана в 1997 году в целях создания благоприятной правовой и экономической среды для распространения франчайзинга в России. Сегодня она является национальной франчайзинговой ассоциацией, координационным и информационным центром как для действующих, так и для потенциальных франчайзеров и франчайзи.