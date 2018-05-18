В Казахстане дети без родителей смогут посещать мечеть с 16 лет

Астана, , 16:31 — REGNUM Согласно принятым парламентом Казахстана поправкам в закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях несовершеннолетние граждане могут принимать участие в религиозных мероприятия и богослужениях без сопровождения родителей с 16 лет, сообщает 18 мая Zakon. kz со ссылкой на комитет по делам религий.

В ведомстве отметили, что в законопроекте предлагалось запретить принимать участие в религиозных мероприятия без сопровождения несовершеннолетним всех возрастов. Однако данная норма была доработана с участие предложений общественности, и в результате возраст был изменен с 18 до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая депутаты парламента Казахстана одобрили поправки в закон по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений, который запрещает в общественных местах носить одежду, скрывающее лицо, а также обязывает религиозные организации предоставлять финансовую отчетность о пожертвованиях.

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