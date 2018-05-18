Дагестанцам расскажут о деньгах во время акции «Ночь в музее»

Махачкала, , 16:16 — REGNUM Жителям Дагестана предложили пройти финансовый квест «Найди деньги». Его в рамках акции «Ночь в музее» проведут 19 мая сотрудники Национального банка по Республике Дагестан.

Квест состоится в Национальном музее имени Алибека Тахо-Годи, сообщила пресс-служба банка. Во время акции всех желающих познакомят с историей денег, в том числе в период СССР и в современной России. В одном из залов музея размещена экспозиция, в которой представлены банкноты и монеты 1923−1991 годов и 1991−1997 годов выпуска.

Стоит отметить, что Нацбанк Дагестана впервые проводит подобную акцию. А вот в других субъектах РФ отделения ЦБ РФ практикуют подобные мероприятия, призванные привлечь внимание к работе банка. Так, например, в Карелии накануне акции «Ночь музеев» петрозаводчан и гостей города пригласили посетить музейный фонд банка, где представлена экспозиция «Работа финансистов и банковских работников в период Великой Отечественной войны», которая рассказывает о еще одной стороне военных лет. Посетители смогут увидеть денежные знаки этого периода, а также облигации военного займа.

Еще в одном зале банковского музея можно познакомиться с экспонатами кассовой техники, а также принять участие в мастер-классе по определению подлинности банкнот и монет.