В Литве обеспокоились разрывом зарплат госслужащих

Вильнюс, , 16:14 — REGNUM

Литовский социал-демократ Альгирдас Сисас зарегистрировал в cейме законопроект, в котором предлагает на 20% увеличить коэффициент зарплаты работников культуры, социальных работников, муниципальных и государственных работников и других работников, получающих зарплату из бюджета, сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 мая, в канцелярии парламента.

«К подготовке проекта побудила искаженная система оплаты труда в Литве. Правящие подняли зарплаты отдельным группам служащих — прокурорам, работникам Службы спецрасследований, кроме того зарегистрирован проект, предусматривающий повышение зарплат судей. Образовалась очень большая разница между обласканными должностными лицами и всеми остальными бюджетниками, зарплаты которых были значительно урезаны в кризис, а сейчас увеличены всего на несколько евро», — говорит Сисас.

Зарплата работников общественного сектора состоит из базовой зарплаты (132,5 евро) и конкретного коэффициента. Поэтому если отдельным группам коэффициент был повышен в среднем на 20%, нужно то же самое сделать и для работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, уверен политик. После этого всем бюджетникам можно было бы поднять базовый размер зарплаты.

Законопроект планируется представить cейму на рассмотрение уже в этом месяце. Если Сейм одобрит, зарплаты на 20% выросли бы для 250 тыс. работников государственных и муниципальных учреждений.